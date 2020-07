Júnior Marinho garante vaga na final do programa Mestre do Sabor

O chef Júnior Marinho, do Restaurante Juá, em Goiânia, se tornou finalista do programa Mestre do Sabor, da TV Globo, nesta quinta-feira (16/7). O representante de Goiás conquistou a vaga já na primeira prova classificatória. Nela, os cinco competidores semifinalistas da atração tiveram de reinventar um típico prato brasileiro: o picadinho.

Assim, Júnior Marinho, que é natural do Acre, mas há anos vive em Goiás, optou por um caminho mais seguro, escolhendo o filé-mignon, como a carne de seu prato. Dessa forma, preferiu inovar nos acompanhamentos, quando apresentou o cuscuz marroquino fazendo as vezes de arroz. O Picadinho de filé-mignon, cuscuz com coentro, banana assada, queijo coalho com mel e ovo frito conquistou o paladar dos jurados Leo Paixão, Kátia Barbosa e Rafa Costa e Silva.

Junto com Serginho Jucá, que apresentou um Picadinho de costela com purê de banana, farofa de ovo e cebola queimada, Júnior garantiu lugar na final do Mestre do Sabor 2020. Depois, foi apenas esperar que os outros competidores da final fossem definidos na prova da massa fresca recheada.

Quem são os outros chefs na final

Na segunda prova, Ana Zambelli, Dário Costa e Lydia Gonzalez tiveram de apresentar pratos de massas frescas recheadas em apenas 45 minutos. Assim, dois dos chefs garantiriam vagas na final da 2ª edição do programa Mestre do Sabor. A decisão gerou muita controvérsia entre os jurados, que sempre avaliam os pratos sem saber quem são os autores.

Por fim, Ana Zambelli, com seu Rávioli de camarão; e Dário Costa, com o Tortellini in brodo recheado com crustáceos e abóbora, levaram a melhor e se garantiram como finalistas. A chef Lydia Gonzalez, que fez o prato Agnolotti de jerimum com manteiga noisette e queijo azul do bosque, acabou eliminada na edição.

Neste ano, o programa Mestre do Sabor, teve dois representantes de Goiás. Além de Júnior Marinho, o chef Álvaro Gasparetto também participou da atração, mas foi eliminado na fase dos duelos. Aliás, foi uma disputa entre os cozinheiros locais. Em 2019, outro representante do Estado participou do reality show de gastronomia, o chef André Barros.

No IGTV do Aproveite a cidade, você pode conferir entrevistas em formato de Live, da Série Chefs, com o Júnior Marinho e também com o Álvaro Gasparetto.