Covid-19: UFG faz campanha para testar pessoas em vulnerabilidade social

Uma equipe da Faculdade de Enfermagem (FE) da Universidade Federal de Goiás (UFG) organiza campanha para realizar o procedimento de testagem para detectar o covid-19 em pessoas em situação de vulnerabilidade social, em Goiânia. O Cuidar Sempre: covid-19, grupo da FE, planeja realizar mil testes do tipo RT-PCR. As ações começaram neste sábado (18/7), no Colégio Colemar Natal e Silva, na capital, com grupos de catadores de material reciclável.

De acordo com a professora da UFG Karlla Caetano, a campanha é destinada a imigrantes, profissionais do sexo, catadores de material reciclável, pessoas LGBTQI+ e outros grupos em situação de vulnerabilidade social que possam ter dificuldades em realizar o exame.

Para organizar a ação, os profissionais vinculados à UFG se articularam com representantes dos grupos de pessoas em vulnerabilidade social. Além da campanha de testagem, as pessoas atendidas recebem informações sobre prevenção e higiene em tempos de covid-19. O teste aplicado, o RT-PCR, é o mais indicado para a confirmação do contágio por coronavírus, pois verifica a presença do vírus no organismo.

É possível obter mais informações sobre o Cuidar Sempre: covid-19 através do telefone 62 9 9688 1046.

Além da testagem em pessoas em situação de vulnerabilidade social, UFG fez campanha e testou filhos de servidores públicos da saúde infectados com covid-19

A Universidade Federal de Goiás (UFG) testou cerca de 600 crianças e adolescentes, filhos de servidores públicos das áreas da saúde e da segurança infectados com covid-19. O projeto, batizado de “tendinha”, foi o desdobramento do Tenda Triagem covid-19 UFG, que, entre 20/5 e 30/6, realizou 2.066 exames para diagnosticar a doença nos profissionais da área, com exames do tipo RT-PCR (1.544) e sorológico (522). Do total de testes, 13,8% e 5,7% deram positivo para o coronovírus, respectivamente.

A “tendinha” prestou atendimento no Setor Universitário, em Goiânia, no Centro de Aulas D da UFG, Câmpus Colemar Natal e Silva e selecionou, coletou amostras e fez companhamento dos filhos dos servidores atendidos no Tenda Triagem covid-19 UFG. De acordo com a instituição, a coordenação do projeto foi dividida entre os departamentos de Pediatria da Faculdade de Medicina (FM) e da Faculdade de Enfermagem (FEN) da UFG.