Casal, acusado de furtar casa enquanto donos viajavam, é preso, em Aparecida

Um homem e uma mulher foram presos na tarde deste sábado (18/7) acusados de furtar residência enquanto os donos viajavam, no Setor Jardim Dom Bosco, em Aparecida de Goiânia. O crime ocorreu no último domingo (12/7), por volta das 11hs da manhã; os acusados usaram uma ‘carretinha’ para transportar os objetos furtados.

De acordo com informações do 45° Batalhão da Polícia Militar do Estado de Goiás (45°BPM/PMGO), a casa foi furtada enquanto os donos viajavam, ausentes por todo o fim de semana. Ao final da viagem, ao chegarem na residência, a encontraram vazia. Durante a semana, após conversas no setor, os vizinhos disponibilizaram às vítimas do furto as imagens da câmera de segurança.

Após verificarem as gravações, as vítimas chamaram a Polícia Militar (PMGO), neste sábado (18/7). Em conversa com os militares, os donos do itens furtados reconheceram o veículo e informaram em que bairro ele poderia estar. A partir das informações, os policiais fizeram a ronda no local informado e encontraram o carro. Um homem, com passagem pela polícia por roubo (art. 157), e uma mulher foram presos na ação. Também foram localizados todos os objetos que foram furtados no final de semana anterior.

Foram recuperados uma geladeira, um tanquinho, um fogão, um botijão, um ventilador, uma churrasqueira, roupas e panelas.

A ocorrência contou com a participação do 4° DP, o 2° Comando Regional da Polícia Militar (2° CRPM) e o 45° BPM.

Assim como o casal em Aparecida usou carreta no furto à residência enquanto os donos viajavam, em Anápolis, grupo contratou carroça para transportar eletrodomésticos roubados

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) registrou uma ocorrência inusitada na noite desta terça-feira (28/1) em que um grupo após furtar residência, contratou carroça para fazer a mudança com todos os móveis da casa.

A vítima do furto, ao chegar em casa, encontrou a casa toda revirada. No meio da bagunça, avistou um cartão da pessoa que realizou o frete dos móveis roubados. Ao entrar em contado com o homem, este confirmou que retirou todos os móveis da casa da vítima e os levou para a rua Cirilo Silva, no bairro Vila Góis.

De acordo com informações da Polícia Militar, o furto aconteceu em uma residência localizada na rua Silvânia, no bairro Jaiara, em Anápolis. A ação criminosa aconteceu no momento em que a proprietária da residência estava trabalhando.