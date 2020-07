Covid-19 em Goiás: Mais de 19 mil infectados têm entre 20 e 39 anos

Até a manhã deste domingo (19/7), Goiás já registra mais de 40,7 mil infectados, segundo painel do governo estadual. Destes, mais de 19 mil infectados com covid-19 têm entre 20 e 39 anos, faixa etária com maior índice de casos.

Os dados ainda apontam que, apesar de registrar a maioria das mortes, os idosos com mais de 60 anos não são os mais contaminados, apresentando 5.2014 casos. Veja a quantidade de casos e mortes em cada faixa etária registrados em Goiás:

Menos de 10 anos: 922 casos/ uma morte

10 a 14 anos: 520 casos/ uma morte

15 a 19 anos: 1.053 casos/ duas mortes

20 a 29 anos: 8.468 casos/ 13 mortes

30 a 39 anos: 10.705 casos/ 51 mortes

40 a 49 anos: 8.494 casos/ 91 mortes

50 a 59 anos: 5.402 casos/144 mortes

60 a 69 anos: 2.831 casos/ 265 mortes

70 a 79 anos: 1.472 casos/ 255 mortes

Mais de 80 anos: 901 casos/ 267 mortes

Os dados foram contabilizados de acordo com as atualizações feitas pelos municípios nos sistemas oficiais de notificação registrados até às 11h20 deste domingo (17/7).

Covid-19 em Goiás: todas as cidades registram casos de infectados

Até a manhã de hoje, 230 municípios goianos já apresentam casos confirmados de coronavírus. De acordo com a distribuição dos casos por município, 16 investigam suspeitas, veja quais são:

Água Limpa

Aporé

Bonópolis

Campinaçu

Damianópolis

Davinópolis

Formoso

Lagoa Santa

Mambaí

Marzagão

Nova Roma

Novo Planalto

Pilar de Goiás

São Domingos

São Miguel do Passa Quatro

Sítio D’ Abadia

Coronavírus em Goiás

Dados da plataforma estadual de registro do novo coronavírus apontam que Goiás tem 12.521 recuperados da covid-19. Os contaminados somam 40.768. No Estado, ainda há 99.977 casos suspeitos em investigação e outros 43.373 já foram descartados, conforme a última atualização, feita às 11h20 deste domingo (19/7).

Do total de casos confirmados, há o registro de 1.090 óbitos, o que significa uma taxa de letalidade de 2,67%. Há 53 óbitos suspeitos que estão em investigação e já foram descartadas 625 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Para conferir os detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, acesse o painel Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/.