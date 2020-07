Dupla é presa, em Goiás, levando carro roubado para Tocantins

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na madrugada deste domingo (19/7), uma dupla levando um carro roubado para Tocantins. A prisão foi feita na BR-153, em Uruaçu, no norte goiano.

De acordo com a PRF, durante a abordagem os policiais constataram que o veículo havia sido roubado no Entorno do Distrito Federal (DF). A proprietária do veículo foi acionada e informou que havia sido vítima dos criminosos na última sexta-feira (17/7); ela detalhou como aconteceu o crime.

Os dois confessaram o crime e disseram que receberiam uma quantia pelo transporte do veículo, porém não informaram por quem foram contratados para cometer o crime. Eles foram presos e encaminhados para a delegacia.

Como foi feita a abordagem, em Goiás, da dupla levando carro roubado para o Tocantins

Durante a madrugada de hoje (19/7) por volta de 1h, policiais rodoviários federais abordaram um veículo Renault Kwid com dois ocupantes, sendo um de 25 e outro de 28 anos.

Na unidade operacional de Uruaçu, os suspeitos, que são cunhados, entraram em contradição durante conversa com os policiais, o que levantou suspeita de que estariam com alguma irregularidade.

Ao verificar o sistema, ficou constatado que o carro havia sido roubado na última sexta-feira (19/7), na cidade de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF).

Diante disso, os policiais entraram em contato com a proprietária do veículo que relatou o roubo e contou detalhes da ação. Segundo ela, os ladrões colidiram contra o veículo e a forçou a parar, momento que levaram o carro.

Após serem questionados, os suspeitos confirmaram que tinham como destino o estado do Tocantins e que receberiam uma quantia em dinheiro para fazer o transporte do carro roubado.

Com os fatos expostos, o motorista e o cunhado foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Uruaçu, onde se encontram à disposição da Justiça.