Menino de 5 anos é socorrido após se afogar em chácara de Anápolis

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, na tarde deste sábado (18/7), para atender uma ocorrência onde um menino de 5 anos se afogou em uma chácara de Anápolis.

Conforme informações preliminares, a criança de 5 anos, do sexo masculino, estava com familiares quando se afogou na piscina da chácara, que fica às margens da BR-153, no Residencial Ana Caroline.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) prestou os primeiros socorros, quando a vítima estava inconsciente. Ela teria sofrido uma parada cardíaca, mas os socorristas conseguiram reverter o quadro.

Devido a situação, o menino foi transferido, em estado grave, para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, no helicóptero dos Bombeiros. Veja o vídeo:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/scedaaa257d984e9503dc64c7c3627de0′]

Além do menino de 5 anos que se afogou em chácara de Anápolis, outro morreu em Águas Lindas

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, no último dia 31 de maio, para atender uma ocorrência de afogamento, onde uma criança de 11 anos morreu afogada em um rio de Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal (DF).

Os mergulhadores de Águas Lindas foram acionados por volta de 16h30 e atuaram com apoio dos militares do DF. O afogamento aconteceu no Rio Descoberto, próximo a Barragem.

Segundo informações preliminares, amigos estavam tomando banho no rio e o menino teria tentado ajudar o irmão que estava se afogando, entretanto, ele não conseguiu retornar à margem. O corpo do menino foi encontrado por volta de 18h30, a aproximadamente cinco metros de profundidade.

Afogamentos em Goiás

De acordo com dados do Corpo de Bombeiros, somente este ano 70.569 ocorrências foram atendidas, sendo que 36.424 foram estatísticas de resgate, sendo 23 foram de iminência de afogamento. Em relação aos grupos gerais, foram 70.569 ocorrências, onde 8.803 são de busca de salvamento, 20.163 de ações preventivas, 690 de defesa civil e 4.363 de incêndio urbano e florestal.