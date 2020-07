Morre, em Goiânia, menino que teve 80% do corpo queimado

Após três dias em coma na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, o menino que teve 80% do corpo queimado morreu.

A morte foi registrada na noite da última sexta-feira (17/7) e a família foi comunicada por ligação da madrugada deste sábado (18/7). Charles Pereira dos Santos, de 14 anos, levou choque em fio de alta tensão.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) transportou o menino para o hospital em estado grave, na última terça-feira (14/7). A família contou que, no momento do acidente, ele ajudava na construção de uma cerca.

Como aconteceu o acidente do menino que teve 80% do corpo queimado

O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde de terça-feira (14/7) para atender uma ocorrência onde um menino, de 14 anos, teve cerca de 80% do corpo queimado, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.

De acordo com os militares, o pré-adolescente tentava retirar uma pipa que estava presa nos fios de alta tenção quando foi atingido por uma descarga elétrica. O acidente aconteceu no Setor Rosa dos Ventos, onde a família mora em área de invasão.

Entretanto, após o acidente, familiares da vítima contestaram a informação e afirmaram que o menino estava ajudando um vizinho a montar uma cerca. Ele teria jogado um arame no fio de alta tensão e recebeu a descarga elétrica.

A vítima foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) e, por causa da gravidade dos ferimentos, precisou ser transportada para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) pela equipe aeromédica do CBMGO.

Veja o vídeo do menino sendo levado pelos bombeiros até o helicóptero:

Depois de ficar três dias em tratamento da UTI do Hugol, o menino que teve 80% do corpo queimado não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.