Recuperados da covid-19 em Goiás são 12.522, diz governo

Dados da plataforma estadual de registro do novo coronavírus apontam que Goiás tem 12.522 recuperados da covid-19. Os contaminados somam 40.769, conforme a última atualização, feita às 9h20 deste domingo (19/7).

O número de recuperados é um dado novo, inserido pelo Governo de Goiás na sexta-feira (10/7), data que também foi divulgada a taxa de letalidade da covid-19. Até então, o painel só disponibilizava o número de casos confirmados, mortes, casos suspeitos, distribuição de casos pelas cidades, faixa etária e sexo dos contaminados.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), assim como o número de contaminados, o de recuperados da covid-19 também é feito através do processamento dos dados inseridos nos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe) pelas prefeituras municipais.

Recuperados da covid-19 em Goiás são mais de 23 mil

Apesar dos dados da plataforma covid-19 apontar cerca de 12 mil recuperados, o número real é bem maior, isso porque nem todos os casos foram inseridos nos sistemas oficiais pelos municípios. Até o momento, segundo dados municipais, somente as quatro cidades com mais casos de covid-19 já apresentam 23.786 recuperados. Veja:

Goiânia: 10.839 infectados/ 9.625 recuperados

Rio Verde: 8.024 infectados/ 7.163 recuperados

Aparecida de Goiânia: 6.802 infectados/ 5.524 recuperados

Anápolis: 2.514 infectados/ 1.474 recuperados

Coronavírus em Goiás

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que há 40.769 casos de doença pelo coronavírus no território goiano. No Estado, há 99.944 casos suspeitos em investigação e outros 43.373 já foram descartados.

Do total de casos confirmados, há o registro de 1.090 óbitos, o que significa uma taxa de letalidade de 2,67%. Há 53 óbitos suspeitos que estão em investigação e já foram descartadas 625 mortes suspeitas nos municípios goianos.

De acordo com o mapa de distribuição de casos por municípios, todas as cidades goianas já apresentam casos de covid-19, sendo suspeitas ou confirmações. Com casos confirmados são 230 cidades, outras 16 investigam suspeitas. Em relação os óbitos, 112 apresentam confirmações, 4 investigam suspeitas e 130 não apresentam registros.