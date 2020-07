Aparecida lança obras de 5 praças nesta segunda (20), por videoconferência

A Prefeitura de Aparecida anuncia nesta segunda-feira (20/7), às 16h, a construção de mais quatro praças de esportes e lazer, nos setores Jardim Tiradentes, Jardim Alto Paraíso, Santo André e Marista Sul, e a revitalização de uma praça no bairro Jardim dos Buritis. Para evitar aglomerações, o lançamento das obras ocorrerá por videoconferência, que poderá ser acompanhada pela população através do aplicativo Zoom Cloud Meetings. Outro canal para assistir a videoconferência é o Facebook da Prefeitura de Aparecida.

Com essas cinco novas praças, Aparecida chega a quase 70 equipamentos públicos como esses construídos na atual gestão em toda a cidade. A meta da Prefeitura de Aparecida é de entregar 100 novas praças até o fim deste ano.

“As praças são equipamentos públicos fundamentais para o desenvolvimento da cidade porque promovem melhor qualidade de vida e mais saúde física e mental. Claro que, agora, com essa pandemia da Covid-19, a recomendação é ficar em casa o máximo que puder.Mas as praças continuarão sendo muito bem preservadas para as pessoas usufruírem delas quando for seguro”, diz o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha.

Veja os atrativos das praças, com obras lançadas nesta segunda (20/7) por videoconferência, em Aparecida de Goiânia

A praça nova no Jardim Tiradentes será construída no encontro das Ruas 25, 02, 27 e 04. O local terá uma área de quase 15 mil metros quadrados (m²) e contará, inclusive, com teatro aberto e um estádio de futebol com piso em grama natural.

O Jardim Alto Paraíso será contemplado com uma praça na Rua Santa Luzia com a São Cristóvão. Num espaço de 8.500 m² a Prefeitura de Aparecida vai instalar academia da terceira idade, playground e área de convivência, com bancos e paisagismo.

No setor Santo André, a área do campo de terra batida no encontro das Avenidas Manoel Gomes e Ivani Ferreira dará lugar a uma praça nova, de 6 mil m². O local será arborizado e equipado com uma pista de caminhada de 327 metros e 27 bancos.

Bancos, pista de caminhada e playground serão atrativos também da praça do setor Marista Sul. O equipamento público será construído na área de 3.550 m² que liga as Ruas 16B, 16A e 18. Essa praça, assim com as outras, terá rampas de acessibilidade.

No Jardim dos Buritis, a praça na ligação das Ruas Manacá, Ipê e Rua das Palmeiras será completamente revitalizada para ganhar novos bancos, playground, pista de caminhada e até floreiras, que vão incrementar o paisagismo naquela área de 1.729 mil m².

Mais detalhes sobre as praças serão divulgados no lançamento das obras.