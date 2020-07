Caso de bebê de 5 meses internado com covid-19, em Goiânia, é grave

Continua em estado grave o bebê de 5 meses que foi internado no Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI), em Goiânia, após testar positivo para covid-19. A criança respira com auxílio de ventilação mecânica e chegou a apresentar febre no domingo (19/7).

Conforme informações adiantadas por um veículo local, a criança apresentou diagnóstico positivo para coronavírus na sexta-feira (17/7). Ela está isolada e internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica.

A mãe da criança entrou na internação do pronto-socorro na terça-feira, dia 14 de jullho, apresentando problemas cardíacos. O hospital, então, fez o teste de covid no bebê e o resultado positivo saiu na sexta.

O HMI informou que os profissionais que tiveram contato com o bebê também estão sendo submetidos a testes.

Mais de 100 mil casos suspeitos de covid-19 em Goiás

Dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO), por meio da plataforma estadual de acompanhamento do novo coronavírus, apontam que Goiás já investiga mais de 100 mil suspeitas de covid-19.

Segundo os dados, há 40.782 infectados pela doença no território goiano. Destes, 12.529 já se encontram recuperados. O total de casos suspeitos em investigação é de 100.330, outros 43.374 já foram descartados.

Há, ainda, 1.106 óbitos confirmados de covid-19, o que significa uma taxa de letalidade de 2,71%. Há 53 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 626 mortes suspeitas nos municípios goianos. Os dados são da plataforma Covid-19, que foi atualizada às 7h20 da manhã desta segunda-feira (20/7).

Segundo informe epidemiológico deste domingo (19/7), 17 novos casos e 9 mortes foram registradas em 24 horas, em Goiás. Entretanto, a SES-GO informa que os municípios podem ter tido dificuldade de inserir os dados nos sistemas oficiais devido manutenção.

A SES-GO informou que estão sendo realizados ajustes nos sistemas oficiais de notificação, conforme informado pelo Ministério da Saúde na última semana. “Assim, os municípios e unidades notificadoras podem ter encontrado dificuldade em alimentar os dados durante o final de semana. Além disso, a atualização de fichas no sistema pode resultar na redução do número total de casos confirmados devido, entre outros motivos, a duplicidade de notificações, por exemplo”, explica.