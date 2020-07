Dois são presos com drogas escondidas em banco de carro na BR-153

Na noite deste domingo (19/7), dois homens foram presos com drogas escondidas em banco de carro na BR-153, em Piracanjuba, na região sul do estado. A prisão foi efetuada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme informações, os policiais desconfiaram da atitude dos suspeitos e encontraram os ilícitos durante busca minuciosa. Segundo estimativas da PRF, a apreensão gerou um prejuízo de R$ 45 mil aos traficantes.

O flagrante dos dois presos com drogas escondidas em banco de carro na BR-153

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam nas proximidades da praça de pedágio em Piracanjuba quando pararam um Fiat/Palio, ocupado por dois homens, de 36 e 27 anos. Durante a vistoria no veículo os policiais perceberam que os suspeitos prestavam informações falsas, tentando esconder algo ilícito.

Após buscas minuciosas, os agentes descobriram que o banco traseiro do carro foi utilizado para esconder a droga. Por isso, o veículo foi levado para a unidade operacional de Morrinhos, onde o banco traseiro foi desmontado, momento que encontraram 45 quilos de maconha.

Em conversa com os policiais, os suspeitos disseram que pegaram o carro em Itumbiara e a intenção era levar para Goiânia, mas foram interceptados em Piracanjuba. A apreensão da maconha gera um impacto negativo de R$ 45 mil ao narcotráfico.

Diante dos fatos, os dois foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil em Morrinhos.

Avó e neto são suspeitos de tráfico de drogas na BR-060, em Acreúna

Avó e neto, de 60 e 22 anos, foram presos em flagrante na última sexta-feira (17/7) acusados de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo, em residência às margens da BR-060, na cidade de Acreúna, Goiás.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi informada, através do serviço ‘Whatsapp-Denúncia’, de que um homem estaria vendendo drogas às margens da rodovia. Ao avistar a equipe, o rapaz tentou fugir, mas acabou capturado pelos militares. Com ele, os policiais encontraram uma mochila com sete tabletes de maconha.

Ao ser questionado se haveria mais drogas em outro local, o rapaz levou a equipe de policiamento à sua residência. Lá, encontraram a avó do rapaz, de 60 anos, que confessou participar da atividade criminosa.

Na residência do neto e da avó próximos à BR-060 foram encontradas ainda outra meia peça de maconha; R$ 622,00 em dinheiro; balança de precisão; 14 munições calibre .22 intactas e quatro celulares.

O neto e avó foram presos e devem responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo.