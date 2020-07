“É cedo para falar em estabilização”, diz Saúde sobre covid-19 em Goiás

Na tarde desta segunda-feira (20/7), ao falar sobre instabilidade no sistema, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) afirmou que ainda “é cedo para falar em estabilização” da covid-19 em Goiás.

A declaração foi feita através de nota explicativa sobre os registros dos casos do novo coronavírus feitos nos últimos dias no sistema oficial do governo, a plataforma Covid-19.

De acordo com a SES-GO, os dados do painel são alterados conforme a atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais. O responsável pela notificação deve registrá-la e mantê-la devidamente atualizada nos sistemas oficiais de notificação, desta forma, a informação é democratizada e disponibilizada a todos em tempo oportuno.

Entretanto, nos últimos dias os municípios passam por dificuldades para inserir os dados, pois o sistema está passando por ajustes.

Covid-19 em Goiás

Segundo a SES-GO, desde as primeiras confirmações de doença pela covid-19, a Secretaria divulga boletins diários com atualizações sobre os casos confirmados e óbitos. Em nota, a SES-GO afirmou que, devido ajustes, pode passar a falta impressão de instabilidade nos casos de coronavírus em Goiás.