Em Goiás, estudantes beneficiários podem sacar parcela do Auxílio Alimentação

A Secretaria do Estado da Educação (Seduc) do Governo de Goiás fez o depósito da sétima parcela do Auxílio Alimentação na data desta segunda-feira (20/7). O benefício concedido no programa, que abrange mais de 109 mil estudantes beneficiários da rede estadual com o valor de RS 75,00 a cada 15 dias, já pode ser sacado, conforme o calendário de pagamentos do Bolsa Família.

O Auxílio Alimentação é um programa voltado para a proteção e o cuidado alimentar das crianças e dos adolescentes de baixa renda do estado. Criado em abril, pouco depois da suspensão das aulas presenciais (20/3), os alunos matriculados em escolas públicas estaduais, com frequência comprovada e integrantes do Programa Bolsa Família recebem complemento de renda o qual tem a intenção de repor a merenda escolar, que deixou de ser servida por conta da pandemia.

O saque do dinheiro referente ao Auxílio Alimentação pode ser feito na Caixa Econômica Federal (CEF) através dos cartões Bolsa Família, Cartão Cidadão ou Cartão Renda Cidadã. Caso não tenham os cartões, os responsáveis pelos estudantes podem fazer o saque na ‘boca do caixa’, com RG e CPF dos alunos beneficiários.

Saiba mais sobre o Auxílio Alimentação, que tem como beneficiários estudantes carentes, em Goiás

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), anunciou o pagamento do Auxílio Alimentação no valor de R$ 150 a alunos da rede estadual, que pertencem a famílias cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico). Cerca de 91 mil estudantes, de todo o estado, foram beneficiados com a primeira parcela.

Caiado explicou que, com a suspensão das aulas, muitas crianças e adolescentes deixaram de receber alimentação adequada, oferecida nas unidades de ensino. Por isso, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), em esforço conjunto, conseguiu repassar a toda família cadastrada no CadÚnico o recurso de R$ 150, pago por aluno.

“Uma família que tem dois alunos na rede estadual vai receber R$ 300. Se tiver três, R$ 450. Esse dinheiro [do Auxílio Alimentação] está sendo repassado para alimentar seus filhos corretamente. Por favor, é exclusivamente para isso, para que possam melhorar a alimentação”, explicou Ronaldo Caiado. O recurso para o pagamento do auxílio alimentação vem do Tesouro Estadual.

O Auxílio Alimentação foi instituído pelo Decreto nº 9.643, que criou o programa de alimentação escolar da rede pública de ensino durante o período de enfrentamento à covid-19. Caiado explicou que, na ocasião, ficou estabelecido o aporte de R$ 75 aos alunos, referente aos primeiros 15 dias de suspensão das aulas. Como a suspensão das aulas foi prorrogada até 30 de abril, o Governo de Goiás depositou outros R$ 75 para os próximos 15 dias.