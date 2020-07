Encontro de Culturas, na Chapada dos Veadeiros, será on-line em 2020

O Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, o maior evento do gênero no País, que tradicionalmente acontece na Vila de São Jorge, distrito de Alto Paraíso (GO), terá uma versão on-line em 2020, devido à pandemia do coronavírus (Covid-19). Acontecendo de 25 de julho a 23 de agosto, o evento, realizado pela Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, terá enfoque nos números musicais, com as apresentações transmitidas gratuitamente pelo canal do Encontro no YouTube.

O público terá uma programação repleta de shows, rodas de conversa, oficinas, imagens da região, além de uma retrospectiva dos 20 anos do evento. Dessa forma, a curadoria do Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros selecionou 47 artistas e grupos de todo o Brasil. Assim, durante quase um mês, serão 31 espetáculos musicais.

Formato virtual do Encontro de Culturas Tradicionais

O formato virtual traz, no total, 16 lives com dois shows cada uma. Além disso, serão oito rodas de prosa e oito oficinas. Diretamente da Vila de São Jorge, um cerimonialista conduzirá o programa. Ele chamará os artistas para um bate-papo rápido, ao vivo, seguido do espetáculo preparado por cada músico, de sua casa ou estúdio.

O público contará com quatro lives por semana, de quinta a domingo. A exceção será dos finais de semana de estreia e de encerramento, que terão duas transmissões, uma no sábado, e outra no domingo. Assim, no restante da semana, entre segunda e quinta-feira, até o final do evento, é a vez das rodas de prosa e das oficinas, sendo uma dessas atividades por dia.

O destaque das lives será o encontro musical entre artistas de diversas regiões do Brasil. Dessa forma, músicos e grupos são orientados a se encontrarem virtualmente e, a partir disso, produzirem arte juntos.

Músicos como Naná Vasconcelos, Hermeto Pascoal, Lenine e Lia de Itamaracá já participaram do evento. O Encontro reúne espetáculos que, além da música e arte, exprimem fé e traduzem a essência de povos indígenas. Além disso, mestres, brincantes, violeiros, artistas e representantes de diferentes tradições da cultura brasileira.

Presidente da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, Juliana Basso afirma que o evento reúne e levanta bandeiras fortes, “como a diversidade, a agenda ecológica e a preservação das culturas tradicionais e populares, cujas manifestações são patrimônios imateriais”.

Artistas selecionados

O Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, tradicionalmente na Vila de São Jorge, já divulgou os artistas selecionados, mas ainda não a programação completa.

Assim, na Categoria 1 foram selecionados Lia de Itamaracá e Filhas do Barachinha (PE); Juraildes da Cruz (GO); e Odete Pilar e Ceguinhas de Campina Grande (PB). Além disso, Nelson da Rabeca e Dona Benedita (AL), Maciel Salú (PE) eThomas Rohrer(SP); e Tião Carvalho e Ana Maria Carvalho (MA/SP).

Ademais, tocarão Coco Raízes do Arcoverde (PE) e Coco de Praia do Iguape do Mestre ChicoCasueira (CE); Geovana (RJ) e 7 na Roda (DF); e Adiel Luna (PE) e Mestre Bule Bule (BA).

Na Categoria 2 tocam Xamba das Yabás, Isaar (PE)Grupo Orí (PE) e Sergio Pererê (MG); Cantoras dos Rojões (AL);e Idowu Akínrúlí e Iara Deodoro (RS); Além disso, Rodrigo Ciampi (SP) e Felipe Cordeiro (PA); Cafurnas Fulni-ô (PE); Grupo Çapo (AM); e Foli Griô (RJ).

Já na Categoria 3, tocam Goiaba e Flavio Marciano (GO); Ave Eva e Forró das Muié (GO); e Conrado Pera (GO). Além disso, tocam Maracatu Leão do Cerrado (GO); Baque Mulher (GO); Trio Buritis (GO); e Araraúna (GO).

Jovens artistas

O Encontro de Culturas Tradicionais também selecionou novos talentos. Assim, tocam Afoxé Alafin Mimi (PE), Cavalo Marinho Infantil Sementes do Mestre João do Boi (PB) e Iamandu Karai e Tainara Takua (SC). Ademais, o Grupo de Coco Mixidinho da Xambá (PE), Coral de Jovens do Povo Fulni-ô (PE) e Grupo de Suça Tia Benvinda (TO). Também foram selecionados os Tambores do Tocantins (TO) e a Orquestra Cultural do Barro Branco (BA).