Até a tarde desta segunda-feira (20/7), segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Goiânia tem 10.872 casos confirmados e 9.789 recuperados da covid-19, o que 90% do número dos infectados. Nas últimas 24 horas, foram 32 novos casos e 13 óbitos por coronavírus.

Além disso, segundo o Informe Epidemiológico, 399 pacientes seguem em isolamento social e outros 360 continuam internados por complicações da doença.

Os sintomas mais comuns informados pelos pacientes são tosse (52%), febre (49%), dor de garganta (23%), dor de cabeça (20%), dores musculares (15%), perda do olfato (9%) e perda do paladar (9%).

Entre os infectados, 5.552 (51%) são do sexo feminino, enquanto 5.320 (49%) são do sexo masculino. Ainda conforme o estudo, 89% dos infectados são da população em geral e 11% de profissionais da saúde.

Em relação aos bairros, 510 já apresentam casos confirmados da doença. No topo dos mais contaminados está o Setor Bueno, com 512 casos. Veja a lista de outros bairros com mais registros:

Setor Oeste- 316

Jd. Guanabara- 306

Jardim América- 288

Jd. Novo Mundo- 223

Parque Amazônia- 211

Jd. Goiás- 209

Setor Pedro Ludovico- 179

Setor Leste Universitário- 166

Conjunto Vera Cruz- 139

Setor Central- 137

Jd. Curitiba- 130

Jd. Nova Esperança- 121

Setor Marista- 121

Res. Vale dos Sonhos I- 107

Setor Aeroporto 104

Cidade Jardim- 104

Jd. Balneário Meia Ponte- 102

Vila Finsocial- 102

Setor Recanto das Minas Gerais- 102

Outros bairros têm menos de 100 casos confirmados.

De acordo com a SMS, os números não foram atualizados no sistema do Governo. “Devido ao banco de dados oficiais do Ministério da Saúde (e-SUS) está fora do ar, não sendo possível atualizar os resultados do informe epidemiológico de hoje (20/07/20).“, escreveu a SMS.

Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde também se manifestou e disse que é cedo para falar em estabilização dos casos. Veja:

“A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) comunica que estão sendo realizados ajustes nos sistemas oficiais de notificação, conforme informado pelo Ministério da Saúde (MS). Assim, os municípios e unidades notificadoras estão com dificuldade para alimentar os dados desde a última semana.”