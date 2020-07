Goiás divulga raça de infectados e incidência de casos de covid-19

Nesta segunda-feira (20/7), o Governo de Goiás começou a divulgar novos dados em relação ao coronavírus no estado. Os dados são a raça dos infectados e incidência casos confirmados de covid-19.

No último dia 10 de julho, o Governo já havia inserido novos dados, que é o número de recuperados e também a taxa de letalidade da covid-19. Até então, o painel só disponibilizava o número de casos confirmados, mortes, casos suspeitos, distribuição de casos pelas cidades, faixa etária e sexo dos contaminados.

Incidência de casos confirmados pela covid-19, em Goiás

De acordo com o novo dado inserido no painel, 231 cidades já confirmaram casos do novo coronavírus, os dados agora estão divididos por incidência, onde o cálculo é realizado através do número de casos confirmados com a estimativa populacional de 100.00 habitantes, conforme estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2019. Veja:

Cidades com incidência menor que 200 casos: 86

Cidades com incidência entre 200 e 400 casos: 57

Cidades com incidência entre 400 e 600 casos: 43

Cidades com incidência entre 600 e 800 casos: 22

Cidades com incidência superior a 800 casos: 23

Segundo os dados, apenas 15 cidades não contam com casos confirmados da covid-19, sendo:

Água Limpa

Aporé

Bonópolis

Campinaçu

Damianópolis

Davinópolis

Lagoa Santa

Marzagão

Nova Roma

Novo Planalto

Pilar de Goiás

São Domingos

São Miguel do Passa Quatro

Sítio D’ Abadia

Trombas

Goiás divulga raça de infectados pela covid-19

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o campo raça/cor não é obrigatório no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP Gripe) , e passou a ser campo obrigatório no e-SUS Notifica – Módulo VE a partir do último dia 24 de junho, por isso pode haver muitos na categoria “ignorados” nos dados dos referidos sistemas de informação.

Veja a quantidade de contaminados pelo novo coronavírus, causador da covid-19, por raça: