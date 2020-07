Goiás já recebeu 29 mil unidades de cloroquina do Ministério da Saúde

Conforme dados divulgados pelo Ministério da Saúde na última semana, Goiás já recebeu da pasta 29 mil unidades de cloroquina, medicamento cujo uso é fortemente incentivado pelo governo federal para tratamento da covid-19.

Para o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Hélio Angotti, em uma coletiva de imprensa, existe “polarização” em torno do uso da hidroxicloroquina no tratamento do novo coronavírus. Ele afirmou que é preciso respeitar a escolha do tratamento feita pelo médico, bem como a escolha do paciente sobre qual tratamento fazer.

Além de Goiás, receberam também o medicamento os estados do Tocantins (11 mil unidades de cloroquina); Mato Grosso (15 mil unidades); Mato Grosso do Sul (26 mil unidades); Espírito Santo (78 mil unidades) e Minas Gerais (85 mil unidades). Não foram apresentados dados sobre a distribuição da cloroquina em outros estados.

“O ministério vai continuar acompanhando as evidências. Da nossa parte não há problema em mudar a orientação. Precisamos ir aos fatos, olhar as evidências em termos de ciência, entender que a doença tem várias fases, os pacientes têm vários momentos da doença e que cada pesquisa aborda uma fase diferente”, declarou Angotti.

Sociedade Brasileira de Infectologia recomendou suspensão do uso da cloroquina

Durante a coletiva de imprensa onde os dados foram divulgados, jornalistas questionaram os representantes da pasta a respeito de uma nota assinada pela Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) que recomendou a suspensão do uso da hidroxicloroquina nos tratamentos de covid-19.

A nota assinada pela entidade trouxe resultados de “dois estudos clínicos robustos”, publicados em revistas médicas “prestigiosas”, sobre a ineficácia da hidroxicloroquina no tratamento precoce da doença. Em face desses resultados, a SBI recomendou que “hidroxicloroquina seja abandonada no tratamento de qualquer fase da covid-19”.

O secretário do ministério disse ainda não ter recebido a nota e mostrou cautela ao falar de seu conteúdo.