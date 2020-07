Goiás tem 126 novos casos e 14 mortes por covid-19 em 24 horas

Dados do boletim epidemiológico desta segunda-feira (20/7), divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), apontam que Goiás tem 126 novos casos e 14 mortes por covid-19, os números foram contabilizados nas últimas 24 horas.

No painel Covid-19 do Governo de Goiás há 40.891 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Destes, há o registro de 12.584 pessoas recuperadas. Outros 100.918 casos suspeitos estão em investigação e 43.448 já foram descartados.

Em relação aos óbitos, o estado registra 1.106, são 14 a mais em relação ao último domingo (19/7). Diante disso, a taxa de letalidade é de 2,7%. Há ainda 53 óbitos suspeitos em investigação e já foram descartadas 626 mortes suspeitas nos municípios goianos.

No último dia 16 de julho Goiás passou a marca dos 40 mil contaminados pela covid-19 e permanece nesta casa até o boletim de (20). Entretanto, este número pode ser bem maior do que o registrado, isso por causa de ajustes nos sistemas oficiais.

Número de casos e mortes por covid-19, em Goiás, é maior que o registrado

Por meio de nota, a SES-GO explicou a divergência de dados e também relatou a dificuldade dos municípios na inserção de dados no sistema. Confira na íntegra: