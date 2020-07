Homem encontra carteira com R$ 950 à margem de rodovia, em Abadia de Goiás

Um comerciante encontrou carteira com dinheiro e documentos na saída de restaurante na tarde do último domingo (19/7), à beira da BR-060, em Linda Vista, próximo à Abadia de Goiás. De posse do objeto perdido, o homem procurou a Unidade Operacional (UO) da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na rodovia para localizar o dono do dinheiro, R$ 950 ao todo, e os documentos .

De acordo com a PRF, de posse da carteira com o dinheiro, os policiais conseguiram fazer contato com os donos.

Os donos da carteira com os R$ 950,00 em dinheiro residem em Aparecida de Goiânia e, no último domingo, haviam ido almoçar no restaurante próxima à BR-060. Até a PRF entrar em contato, eles não haviam percebido a perda da carteira. O casal se mostrou surpreso, mas grato pela devolução do objeto.

O próprio comerciante devolveu a carteira ao casal.

Além de carteira com R$ 950 e documentos perdidos à margem de rodovia, em Abadia de Goiás, adolescentes já encontraram 12 mil reais escondidos em prédio abandonado, em Santa Rosa

A Polícia Civil de Santa Rosa de Goiás, interior do estado, procura pelo dono dos R$ 12 mil encontrados por três adolescentes em um prédio abandonado na cidade. O dinheiro estava dentro de um saco plástico, escondido em uma parede falsa da cozinha; no local funcionava uma creche da Prefeitura.

Gabriel Valentim de Souza, de 13 anos, Marcos Antônio de Araújo, de 12, Bruno Feliciano da Silva Santos, de 13, e Luiz Augusto Araújo, de 16 anos, jogavam futebol no prédio quando a bola foi parar na cozinha. Durante a brincadeira, eles vasculharam o local e encontraram, dentro do fundo falso de uma parede, a quantia embrulhada em um saquinho de arroz.

Em seguida, os meninos, que são de famílias humildes, decidiram procurar a polícia para devolver o dinheiro. O caso foi publicado nesta terça-feira (28/5), pelo site G1. Em entrevista à TV Anhanguera, os pais dos adolescentes se disseram orgulhosos da atitude dos filhos. “Foi digno”, destacou um deles.