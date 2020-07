Motociclista morre após bater contra meio-fio, em Goiânia

Um motociclista, de 30 anos, morreu na noite deste domingo (19/7), por volta de 20h40, após bater contra o meio-fio na Chácara Recreio São Joaquim, região próxima ao setor Solar Ville, em Goiânia.

A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para verificar as circunstâncias do acidente.

Segundo vestígios no local, a vítima, identificada como Rogério Júnior Peixoto de Castro de 30 anos, conduzia uma motocicleta Yamaha, cor preta, e trafegava na Estrada 115, na pista sentido aproximado Goiânia/ Goianira.

Em determinado momento, por motivo ignorado, o homem perdeu o controle da direção e bateu a motocicleta contra o meio-feio. Em seguida, o veículo tombou na pista e a vítima caiu. Rogério Júnior chegou a ser socorrido pela equipe de resgate, mas teve a morte constatada ainda no local do acidente.

De acordo com a Dict, não foram encontradas imagens do momento do acidente, uma vez que as câmeras de segurança existentes estão com defeito e não capturaram a batida.

Além do motociclista que morreu após bater contra meio-fio, em Goiânia, outro morreu na BR-060

Um motociclista, de 21 anos, morreu na manhã do último dia 3 de julho em um acidente na BR-060, na zona rural, sentido Abadia de Goiás/ Goiânia. Uma outra pessoa também ficou ferida.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), a vítima trafegava em uma motocicleta pela BR-060 quando perdeu o controle da direção e chocou-se contra a proteção de concreto localizada do lado esquerdo da via. Com o impacto, ele e o passageiro caíram na via.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para prestar socorro, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O passageiro foi encaminhado para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) com fratura exposta na perna esquerda.