OAB acompanha caso de advogado morto a tiros na frente da esposa, em Goiânia

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) anunciou que está acompanhando de perto as investigações acerca do caso do advogado morto a tiros enquanto saía de um restaurante em Goiânia, no bairro Cidade Jardim, no último sábado (18/7). Thiago Sousa Mendes foi morto dentro de seu carro, na frente da esposa.

O presidente da Comissão Especial de Trabalho para Acompanhar as Investigações de Casos de Violência Praticados Contra Advogados em Goiás (Cetiva) da OAB-GO, Edemundo Dia, está em contato constante com a autoridade policial, apesar de ainda não se poder afirmar que o crime tenha relação com a atuação profissional de Thiago,

Também acompanha a evolução do caso o advogado David Soares, presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas (CDP) da OAB-GO.

Aos representantes da Ordem, a Polícia Civil informou que já designou força-tarefa composta por 20 homens na intenção de investigar e elucidar as circunstâncias do crime.

Relembre o caso do advogado morto a tiros na frente da esposa, em Goiânia

O advogado criminalista Thiago Souza Mendes, de 27 anos, estava acompanhado da esposa e havia acabado de sair de um restaurante localizado na Avenida Sonnember, no bairro Cidade Jardim, em Goiânia, no sábado (18/7), quando foi surpreendido pelos disparos.

De acordo com familiares, o advogado entrava em seu Ford Ka, quando um homem, descrito como “baixinho, gordinho e de boné”, o surpreendeu e disparou contra ele. Logo depois, o atirador fugiu em uma Pálio Weekend. Thiago morreu na hora. Nenhum dos tiros atingiu a esposa ou o veículo da vítima.

O advogado deixa dois filhos. Ainda não se sabe o que pode ter motivado o assassinato.

Segundo a OAB-GO, “A notícia da morte do jovem Thiago Souza traz muita tristeza e irresignação à advocacia”. “Trata-se de uma vida ceifada de modo brusco e injustificado, sintoma de outra epidemia, a violência, que assola o País há muitos anos e exige ainda mais esforços da sociedade e da autoridade pública para ser erradicada”.