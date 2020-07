Praça do Cruzeiro é revitalizada, e Goiânia ganha mais um cartão-postal

Na última sexta-feira (17/7) a revitalização da Praça Comendador Germano Roriz, conhecida como Praça do Cruzeiro, no Setor Sul, em Goiânia, foi entregue pela prefeitura da capital. A Praça do Cruzeiro foi revitalizada como parte do Projeto ReViva Goiânia. Assim, integra uma série de iniciativas de resgate do patrimônio histórico da capital. Também já foram revitalizados locais como a Rua do Lazer, a antiga Estação Ferroviária e o Coreto da Praça Cívica, todos no Centro da cidade.

Segundo a prefeitura de Goiânia, a revitalização foi pensada para que o local volte a ser um espaço de convivência da comunidade. Dessa forma, foram instalados um parque infantil e uma estação de ginástica. Além disso, a antiga fonte luminosa passou a ser um espelho d´água, pensado para valorizar o Cruzeiro que simboliza a praça.

O espaço também passou por uma reestruturação paisagística, recebendo jardinagem mais moderna, com árvores nativas, palmeiras, gramado e plantas coloridas. Para facilitar o acesso à praça, foram implantadas duas lombofaixas na vias que circundam o local. Ou seja, assim há redução da velocidade dos veículos que transitam e a travessia de pedestres ocorre de foma mais segura.

Um pouco da história da Praça do Cruzeiro

Planejada na década de 40, a Praça do Cruzeiro é um símbolo do Setor Sul. O local converge as ruas 84, 86, 87, 88, 89 e 90. Ademais, dá acesso aos setores Central, Oeste, Marista, Jardim Goiás, Pedro Ludovico, Bueno e Leste Universitário.

Com área superior a 17 mil m², a Praça do Cruzeiro foi construída em 1947 e abrigou a primeira missa celebrada cultural celebrada na capital. Inclusive, o monumento Cruzeiro do Sul é tombado pela pela prefeitura de Goiânia e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).