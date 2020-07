Receptadores são presos com carga avaliada em R$ 8 mil, em Caldas Novas

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (GREF/DEIC), prendeu em flagrante dois receptadores com carga avaliada em R$ 8 mil, em Caldas Novas.

De acordo com a PC, a prisão foi efetuada na última quinta-feira (16/7), depois que uma vítima descobriu que estava realizando uma venda em nome de um cliente, mas que na verdade era um estelionatário.

A investigação dos receptadores presos com carga avaliada em R$ 8 mil, em Caldas Novas

As prisões ocorreram após investigações para identificar a autoria de um crime de estelionato praticado por indivíduos que se passavam por representantes de uma empresa do estado de Minas Gerais.

Em nome da empresa, os suspeitos negociaram uma carga de celulose com uma empresa de Brasília, no Distrito Federal (DF). Durante as negociações, ficou acertado que a carga seria entregue em um endereço de Caldas Novas.

Entretanto, a vítima que realizou a venda desconfiou da situação e resolveu entrar em contato com o comprador declarado na compra, representante da empresa mineira, o qual afirmou não ter reconhecimento da compra, confirmando que de fato foi feita por alguém se passando por ele.

Diante da confirmação do ocorrido, os policiais civis se deslocaram até o local da entrega, onde conseguiram prender os receptadores no momento em que a carga, avaliada em mais de R$ 8 mil, era retirada do caminhão e ocultada na residência de um deles.

Segundo a Polícia Civil, os presos foram encaminhados para a Delegacia Estadual de Investigações Criminais, em Goiânia, e após autuados foram recolhidos à Delegacia de Capturas (DECAP), onde estão à disposição da Justiça.

Conforme informações, o inquérito policial deve ser concluído em até dez dias e, posteriormente, será remetido ao Poder Judiciário da Comarca de Caldas Novas, a cerca de 170 quilômetros de Goiânia.