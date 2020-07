Três pessoas são presas em laboratório de ‘supermaconha’, em Valparaíso

O Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) interditou na madrugada desta segunda-feira (20/7) laboratório de drogas, na cidade de Valparaíso de Goiás, região Leste do estado. Após receberem denúncias sobre um “laboratório de tráfico de drogas”, os militares foram à residência informada e apreenderam mais de 250 pés de maconhas, de diferentes espécies, entre elas a ‘supermaconha’. Três pessoas foram presas; na ação, um tentou fugir em carro particular, pulando o muro do local ao notar a chegada da polícia, mas foi preso.

Na casa, que funcionava como estufa climatizada para a plantação de maconha, havia todo um aparato técnico instalado para a produção das plantas, com luzes específicas, controle de temperatura além de produtos utilizados para a reprodução das espécies.

De acordo com informações da PMGO, nas estufas foram encontradas maconhas do tipo skunk, as supermaconhas, mais potentes e com odor específico (daí o nome: skunk significa ‘gambá’, em tradução livre). Outras espécies, que não precisavam de tanto cuidado, estavam espalhadas pela residência. Havia ainda tipos sendo germinadas em esponjas e embalagens com sementes.

À polícia, um dos envolvidos confessou que na casa também era realizado o processo de extração do óleo THC, o Tetra-hidrocanabinol, principal psicoativo encontrado na maconha.

Ao todo, a PMGO apreendeu 119 pés de supermaconha, 150 mudas de maconha ‘normal’ e outra grande quantidade da espécie não germinadas, em esponjas, além das sementes.

A droga e os três homens detidos foram encaminhados à Delegacia de Valparaíso de Goiás.

Além de interditar laboratório de supermaconha em Valparaíso, PM fechou laboratório de drogas que funcionava por delivery, em Goiânia

A Polícia Militar do Estado de Goiás, por meio do Comando de Operações de Divisas (COD), fechou um laboratório de drogas que funcionava por delivery, em Goiânia e Região Metropolitana. A ação foi deflagrada em junho.

Segundo informações, a associação criminosa desarticulada era voltada para o tráfico de drogas sintéticas e operava em esquema sofisticado de refino e distribuição. A ação faz parte do Plano Operacional de Atuação Integrada, alusivo ao Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO).