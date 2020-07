Trindade confirma mais de 500 casos de coronavírus

De acordo com boletim epidemiológico deste domingo (19/7), divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Trindade já confirma mais de 500 casos de coronavírus, causador da doença covid-19.

Durante o fim de semana, a prefeitura não divulgou boletins atualizados, mas emitiu nota sobre o caso na manhã desta segunda-feira (20/7). Veja na íntegra:

“A Prefeitura de Trindade por meio do Gabinete de Operação e Emergência em Saúde, informa que os boletins epidemiológicos dos dias 18/07 (sábado) e 19/07 (domingo), se encontram atualizados no Portal da Transparência Covid-19: https://trindade.go.gov.br/covid-19/”.

Até o momento, Trindade conta com 517 infectados pela covid-19, 329 já se encontram recuperados, 106 estão em investigação e 530 já foram descartados. Com duas novas mortes, a cidade registra 32 óbitos.

Com mais de 500 casos de coronavírus, Trindade tem 78 bairros com contaminados

Os 517 infectados pela covid-19 estão distribuídos em 78 bairros de Trindade. Veja a lista dos bairros com mais contaminados e recuperados:

Ana Rosa: 20 infectados/ 11 recuperados

Centro: 11 infectados/9 recuperados

Cristina I: 15 infectados/ 11 recuperados

Cristina II: 14 infectados/ 12 recuperados

Jardim Decolores: 10 infectados/ 9 recuperados

Jardim Imperial I: 13 infectados/5 recuperados

Jardim Imperial II: 13 infectados/5 recuperados

Jardim Marista: 19 infectados/ 13 recuperados

Jardim Salvador: 11 infectados/ 7 recuperados

Maysa I:14 infectados/ 14 recuperados

Monte Sinai: 13 infectados/ 7 recuperados

Palmares: 15 infectados/ 10 recuperados

Pontakayana: 25 infectados/18 recuperados

Samarah: 16 infectados/ 11 recuperados

Setor Oeste: 20 infectados/ 12 recuperados

Setor Sul: 20 infectados/ 13 recuperados

Vila Pai Eterno: 59 infectados/ 30 recuperados

HCamp de Trindade

Na última sexta-feira (17/7), o prefeito Jânio Darrot inaugurou um Hospital de Campanha (HCamp) no setor Cristina, na Região Leste. A unidade é exclusiva para pacientes com covid-19.

No total, são 20 leitos em enfermarias e espaços individuais tipo isolamento, com suporte de oxigênio e também dois respiradores. O HCamp Cristina disponibiliza raio-x, testes rápidos, proteína C reativa, PCR, eletrocardiograma e outros exames laboratoriais.

A unidade tem ainda dois médicos de plantão, das 7h às 19h, para avaliação exclusiva de pacientes com covid-19. O objetivo é evitar que o quadro se agrave e que tenham rápido restabelecimento da saúde.