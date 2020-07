Campanha vai distribuir 200 mil cestas básicas para famílias carentes, em Goiás

Começou nesta terça-feira (21/7) a segunda fase da Campanha de Combate à Propagação do Coronavírus, programa do Governo de Goiás em parceria com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e com o Gabinete de Políticas Sociais, que tem como objetivo promover, com cestas básicas, em todo o estado, a saúde e a segurança alimentar a pessoas em situação de vulnerabilidade social e famílias carentes em tempos de pandemia de coronavírus.

De acordo com o Governo de Goiás, até o momento, 200 mil cestas básicas foram adquiridas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds). Além dos alimentos, estão incluídos nas cestas produtos de limpeza, de higiene e de proteção individual para auxiliar na prevenção ao covid-19.

Apesar da quantidade de cestas básicas arrecadadas, os organizadores do programa pretendem ultrapassar o total da primeira fase da Campanha de Combate à Propagação do Coronavírus, quando foram entregues 288,2 mil cestas básicas nos 246 municípios goianos, incluindo, aí, área de quilombolas e de assentamentos rurais. (Veja como fazer doações no final da matéria).

Conheça o plano de distribuição das cestas básicas para famílias carentes, em Goiás, e saiba como ajudar

O plano de distribuição da 2° Campanha de Combate à Propagação do Coronavírus começou nesta terça-feira e 95 mil cestas básicas já estão armazenadas na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), no Setor Santa Genoveva, em Goiânia, prontas para serem entregues.

Em Aparecida de Goiânia, 600 cestas e 1.500 cobertores foram distribuídos em áreas carentes.

Amanhã (22/7), começará o transporte das cestas básicas ao restante dos municípios, de forma semelhante à primeira fase.

A Campanha de Combate à Propagação do Coronavírus também arrecadou dinheiro através de doações de empresários, cidadãos e órgãos do estado. Ao todo, na primeira etapa foram arrecadados R$ 4,3 milhões via depósitos ou transferências bancárias em conta cedida pela OVG para tal.

Aos interessados em participar, doações podem ser pelo site da OVG < www.ovg.org.br/voluntariado > ou através de depósitos bancários:

Banco Bradesco-237

Agência: 0244

Conta Corrente: 45059-6

Razão Social: Organização das Voluntárias de Goiás

CNPJ: 02.106.664/001-65.

Àqueles que preferirem, é possível doar alimentos, produtos de limpeza, higiene e de cuidado pessoal para a montagem das cestas básicas. O Goiânia Arena, na Avenida Fued José Sebba, ao lado do Estádio Serra Dourada, em Goiânia, Goiás, é o local escolhido para receber mais doações. O telefone para contato é o (62) 3201-9315.