Conselho Federal e CONCAD reconhecem trabalho da OAB/CASAG durante pandemia

Após receber a aprovação da advocacia goiana, os esforços da OAB/CASAG, com o propósito de manter a advocacia goiana unida contra o coronavírus e amenizar os impactos negativos da pandemia sobre seus inscritos, agora tornam-se referência em âmbito nacional.

Desta vez, foram os presidentes Felipe Santa Cruz (Conselho Federal da OAB – CFOAB) e Pedro Zanette Alfonsin (Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados – CONCAD), nesta terça-feira (21/7) que, em reunião virtual com presidentes de todas as entidades nacionais, reconheceram as ações desenvolvidas pela Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás, na pessoa de seu presidente, Rodolfo Otávio Mota.

O Voto de Louvor pontua que as medidas encampadas pela CASAG reafirmam “a importância dos serviços prestados pelas Caixas no Sistema OAB, auxiliando a advocacia na luta sem trégua diante da Pandemia da Covid-19.” Para Rodolfo Otávio Mota, o reconhecimento do CONCAD e do Conselho Federal é não só gratificante, mas também um estímulo para dar continuidade ao trabalho que a CASAG vem desenvolvendo.

“A menção dos presidentes deixa inequívoca a seriedade e eficácia das decisões que temos tomado. Mas isto é só o começo. Crescemos diante das adversidades, ainda que as necessidades sejam infinitas, ao passo que os recursos são finitos. Os desafios continuam e não vamos descansar, a exemplo do que fizemos desde o início da pandemia”, frisa o presidente.

O presidente da seccional Goiás, Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, reforça que a OAB/CASAG cumpre a sua missão institucional de assistir a advocacia em momento de necessidade e crise, como o que vivemos. “Não podemos resolver todos os problemas, mas podemos minimizar os impactos da pandemia na vida da advocacia goiana. Fico feliz em ver o reconhecimento do sistema nacional pelo trabalho temos realizado aqui em Goiás. Parabéns à Diretoria da Caixa, que tem trabalhado incessantemente nesse período.”

Ações

As ações da OAB/CASAG para enfrentamento da pandemia contemplaram, essencialmente, duas frentes: a Saúde e as Finanças da Advocacia. No que tange a primeira, o TELEMEDICINA CASAG se consolidou como referência de atendimento junto à advocacia goiana neste período de pandemia da Covid-19, e vai continuar sendo oferecido a todos os inscritos e seus familiares, abrangendo um universo de aproximadamente 200 mil pessoas em todo o Estado. Os números comprovam a relevância do TELEMEDICINA CASAG, ação solidária fruto de uma gestão inovadora e que prioriza a saúde e bem-estar de advogadas e advogados.

Desde seu lançamento, em 30 de março, até o último dia 10 de julho, foi contabilizado um acumulado de 6.359 ligações, sendo destas 5.720 atendidas. Neste período, os médicos atendentes detectaram 838 pacientes com sintomas de síndrome gripal, que receberam as devidas orientações. Outros 127 foram encaminhados para atendimento de urgência/emergência por suspeita de Covid-19. Isto significa dizer que 5.593 pessoas deixaram de desaguar nas unidades de saúde público-privada. “Desta forma, a advocacia goiana presta também um papel de relevância social ao contribuir na redução da sobrecarga do nosso sistema de saúde”, pontua o presidente da CASAG.

A fim de proporcionar mais bem-estar e segurança para advogados e advogadas, também segue a distribuição de máscaras na capital e nas subseções. Ao todo, são 50 mil peças em dupla camada de algodão, fio 30, com duas faixas de amarração traseiras e reutilizáveis. A exemplo desta, outra iniciativa de sucesso e com adesão entre inscritos foi o projeto “CASAG em Exercício”, com vídeoaulas temáticas, elaboradas por professores do CEL da OAB. Inclui-se no escopo de ações para a área da Saúde a antecipação da campanha de vacinação contra gripe, com 10 mil doses aplicadas, distribuição de álcool em gel e sanitização quinzenal dos Centro de Excelência e unidades do Meu Escritório, que são espaços amplamente utilizados por advogados.

Mais de R$ 3 milhões já foram disponibilizados em crédito para a advocacia graças à parceria da CASAG com o Sicoob Credseguro, por meio das linhas de crédito COOPERAR. Segundo o mais recente levantamento da instituição financeira, no período entre 17 de março a 9 de julho, foram liberados 117 contratos, que totalizam R$ 3.064.196,63. Paralelamente, a CASAG também firmou parceria com a GoiásFomento, facilitando o acesso a todas as linhas para capital de giro, além oferecer de atendimento exclusivo e condições especiais. Entre elas, 50% de desconto na taxa de abertura de cadastro (TAC) e prazo para pagamento que pode chegar a 48 meses, com 12 meses de carência, dependendo da operação de crédito.

Também foram concedidos o auxílio-extraordinário, com recursos próprios da OAB/CASAG, para advogados em situação de carestia, e o auxílio emergencial com verba do Comitê Executivo do Fundo de Integração e Desenvolvimento dos Advogados (FIDA), do Conselho Federal da OAB (CFOAB), correspondente a uma parcela de R$ 1.000,00, aos advogados e advogadas, desde que encontrem-se em situação de absoluta vulnerabilidade social e também contaminados pela Covid-19.