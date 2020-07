Em Goiás, Fieg oferta vagas de cursos de capacitação industrial, veja lista

Diante da crise econômica gerada pela pandemia do covid-19 em Goiás, a Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), por meio do Serviço Social da Indústria (SESI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), lançou na última segunda-feira (20/7) o programa Indústria + Forte que vai oferecer cerca de 20 mil de vagas em 25 cursos a distância (EAD) diferentes, os quais abordam 11 áreas industriais, no estado de Goiás. Os cursos são gratuitos e têm em média 160 horas de carga horária. Além dos cursos, o Indústria + Forte oferece consultoria técnica para micro e médias indústrias que visa o aumento de competitividade, com a “a melhoria de processos e produtos, de olho na melhoria da eficiência operacional e no aumento de produtividade das indústrias.”

O Indústria + Forte tem como objetivo “qualificar trabalhadores da indústria (requalificar)”; “trabalhadores desempregados”; “qualificar trabalhadores com redução de jornada de trabalhado”; “qualificar trabalhadores com suspensão de contrato” e “qualificar jovens para primeiro emprego”.

Para se inscrever, o interessado deve buscar o portal do SENAI (clique aqui) e enviar a documentação solicitada via e-mail ou WhatsApp para a Unidade Educacional informada na matrícula. Os requisitos para poder participar são: ter idade mínima exigida por cada curso (ver individualmente); comprovante de escolaridade e de endereço; documento de identificação e CPF, além de autodeclaração de baixa renda. (veja lista de cursos abaixo).

É possível fazer as inscrições clicando aqui. Para ler mais sobe o programa Indústria + Forte veja aqui. Após a conclusão do curso, a plataforma disponibiliza certificado. Para mais informações, basta entrar em contato no 0800 642 1313 (Estado) ou no 4002 6213 Região Metropolita ou acessar o site < www.senaigo.com.br >.

O programa foi lançado oficialmente através de videoconferência.

Quais são os cursos ofertados pelo Indústria + Forte, idealizado pela Fieg, em Goiás

Segundo a apresentação do programa Indústria + Forte, na Fieg, diante da pandemia, a economia goiana não apresenta bons resultados. No lançamento do programa, alguns dados sobre a economia local foram divulgados, como os “mais de 190 mil goianos tiveram salários e jornadas de trabalho reduzidas ou contratos suspensos”. O estado teve o menor patamar da série histórica, iniciada em 2004, no que tange à oferta de emprego; “19,1 mil vagas com carteira assinada foram extintas no estado” e foi a primeira vez em 17 anos que abril teve saldo negativo de empregos, decorrente de 23,8 mil contratações e 43 mil demissões”.

Os cursos ofertados são:

Assistente de controle de qualidade

Confeiteiro

Controlador e programador de produção

Desenhista de móveis

Operador de processamento de bebidas

Operador de processamento de carnes e derivados

Operador de processamento de frutas e hortaliças

Operador de processamento de grãos e cereais

Padeiro

Assistente ambiental

Assistente de operação logística

Operador de Tratamento de águas e efluentes

Supervisor inovador

Assistente de suprimentos

Assistente de planejamento de produção

Assistente de distribuição

Desenhista de produtos gráficos web

Desenhista mecânico

Desenhista técnico de edificações

Inspetor de qualidade

Operador de microcomputadores

Auxiliar de microbiologia

Instalador e reparador de redes de computadores

Desenhista de moda

Montador e reparador de microcomputadores