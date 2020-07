Em recorde, Goiás registra mais de 3 mil casos de covid-19 em 24h

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou, na tarde desta terça-feira (21/7), um novo boletim epidemiológico atualizando os casos de coronavírus no estado. Somente nas últimas 24h, Goiás registrou mais de 3 mil casos de covid-19, este é o novo recorde diário.

Além disso, 48 novas mortes também foram confirmadas, levando em consideração o boletim desta segunda-feira (20/7), quando Goiás registrava 1.106 mortes.

O alto número de contaminados em 24 horas pode ser explicado pela dificuldade de inserção de dados pelas prefeituras municipais nos últimos dias. Até a tarde desta segunda-feira (20/7), o sistema ainda passava por ajustes, por isso, somente 126 casos foram registrados.

Goiás registra mais de 3 mil casos de covid-19 e quebra recorde de contaminações em 24 horas

O informe epidemiológico de hoje (21) traz o número de 43.989 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Destes, há o registro de 14.064 de pessoas recuperadas. No Estado, há 104.469 casos suspeitos em investigação e 45.170 já foram descartados.

Outro dado apontado é a quantidade de mortes, totalizando 1.154 confirmadas, o que significa uma taxa de letalidade de 2,62%. Há 58 óbitos suspeitos que estão em investigação e já foram descartadas 640 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Incidência de contaminações nas cidades goianas

Nesta segunda-feira (20/7), o Governo de Goiás começou a divulgar novos dados em relação ao coronavírus no estado, entre eles está a incidência casos confirmados de covid-19.

De acordo com o novo dado inserido no painel, 230 cidades já confirmaram casos do novo coronavírus, os dados agora estão divididos por incidência, onde o cálculo é realizado através do número de casos confirmados com a estimativa populacional de 100.00 habitantes, conforme estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2019. Veja: