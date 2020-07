Enel retoma programa de troca de geladeiras, em Goiânia; veja requisitos

A Enel Distribuidora vai retomar o projeto ‘Troca de Geladeiras’, em Goiânia. Desta vez, 60 geladeiras serão sorteadas aos moradores do Setor Balneário Meia Ponte na próxima quinta-feira (23/7), às 17hs, no canal do YouTube da empresa.

De acordo com a Enel, os interessados em participar devem entrar em contato através dos telefones (62) 9827-20596 ou (62) 98103-2495 ou (62) 3945-8669, até 17hs de quarta-feira (22/7). Como requisitos, os participantes precisam 1) estar inscritos no programa federal Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE); 2) possuírem padrões monofásicos se clientes rurais ou consumirem menos de 150KWh/mês se moradores de área urbana; 3) por fim, não podem possuir débitos junto à empresa.

O sorteiro será realizado na quinta-feira (23/7), também às 17hs, no canal do YouTube da distribuidora de energia elétrica. Somente os participantes terão acesso à transmissão online.

A troca de geladeira será realizada no sábado (25/7), mediante prévio agendamento, na Associação dos Idosos do Jardim Balneário Meia-Ponte, na Rua Milão, s/nº, no Setor Jardim Balneário Meia Ponte, em Goiânia.

Além da troca de geladeiras em Goiânia, Enel disponibilizou autoleitura em Goiás

Está disponível em Goiás, desde a primeira metade de abril (14/4), a opção da autoleitura do medidor de energia para clientes residenciais e comerciais. Com a novidade, a Enel espera conseguir “retirar gradativamente das ruas as equipes que fazem a leitura dos medidores, assim como reduzir o tempo de exposição em campo, protegendo clientes e colaboradores nesse momento de avanço da pandemia do coronavírus.”

A Enel explica que os clientes que optarem por não fazer a autoleitura podem ter a conta de energia faturada pela média aritmética de consumo dos últimos doze meses, de acordo com a regra anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Clientes industriais não poderão contar com a nova opção, uma vez que 95% deles já é faturado por meio de medição remota, sem visita a campo. Os outros 5% continuarão a contar com o serviço de leitura. Clientes que participam como Geração Distribuída e Tarifa Branca também continuarão sendo lidos.

