Feiras especiais em Goiânia retornam nesta terça (21)

Após quatro meses sem funcionar devido a pandemia do novo coronavírus, as feiras especiais em Goiânia voltam a funcionar nesta terça-feira (21/7). Além disso, a Prefeitura também se reuniu para definir como será feita a ação de fiscalização.

Para a retomada das atividades, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec) definiu uma série de regras sanitárias para evitar a disseminação do novo coronavírus.

Entre as medidas adotadas está a ação de supervisores, que devem visitar as feiras e preencher um formulário diário sobre a quantidade de feirantes que estão ou não respeitando o protocolo de funcionamento.

Na região da Feira Hippie o reforço será permanente e as bancas serão higienizadas para retorno das atividades a partir desta sexta-feira (24/7). Entre as medidas adotadas na região está o uso de plástico em volta das barracas, banners explicativos e água nos corredores para higienização das mãos.

Caso as medidas não sejam cumpridas, o feirante pode sofrer penalidades como advertência, suspensão ou cancelamento de autorização de funcionamento, apreensão de mercadoria e multa no valor de R$ 4,7 mil.

Veja as regras sanitárias para retorno das feiras especiais em Goiânia

De acordo com as normas estalecidas pela Sedetec, cada banca deve ter o distanciamento de 2 metros uma da outra. A recomendação ainda é que roupas não sejam experimentadas no local, mas sim em casa. Em relação a alimentação, os clientes não devem fazer o consumo no local. Veja outras regras que devem ser cumpridas.