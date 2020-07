Gabriela Pugliesi volta ao Instagram após receber críticas por furar quarentena

Há 12 semanas que Gabriela Pugliesi não publicava nada nas redes sociais. Parece pouco mas, para quem vive como influenciadora digital, é um hiato significativo. “Vou começar, vou tentar, mas confesso que estou me sentindo egoísta diante de tudo isso que está acontecendo com o mundo, mas faz muito tempo que eu não apareço aqui, também não vi outra forma de compartilhar algumas coisas que eu acho que eu estou com vontade. Primeiro queria dizer que vivi dias extremamente necessários, fora da internet, que foram muito importantes para mim, para o meu aprendizado”, inicia o vídeo de Gabriela, postado nesta segunda-feira, 20.

Tudo começou com o casamento da irmã de Gabriela, no início do ano. O evento teria sido um dos primeiros a registrar casos do novo coronavírus em personalidades brasileiras. Muita gente que esteve lá – a cantora Preta Gil, por exemplo – foi infectada pela covid-19.

Gabriela e o marido também contraíram o novo vírus, inclusive compartilhando com os seguidores nas redes sociais os sintomas da doença e como estavam fazendo para se recuperar, além de estimular o isolamento social como medida preventiva. “Não é pra sair de casa, pelo amor de Deus”, implorou a empresária na época.

No dia 26 de abril, após estar curada, mas enquanto o número de mortos no Brasil aumentava consideravelmente, a influenciadora digital decidiu furar a quarentena e fazer uma festa com amigos e surgiu embriagada em seus stories. No vídeo publicado nesta segunda, ela voltou a mencionar o assunto. “No início foi duro, porque veio acompanhado de um erro imaturo e inconsequente. Enfim, eu não quero apagar esse erro e não esperei esse tempo para ele ser esquecido não”, alegou.

No retorno, em um vídeo de quase 13 minutos, Gabriela Pugliesi citou “planos de Deus”, “planejamento de vida”, a superficialidade das redes sociais e contou sobre o momento de introspecção que viveu nos últimos meses fora da internet. “Eu comecei a me questionar. É como se num momento de fragilidade você acreditasse em tudo de ruim que falam de você. Mas eu me perdoei, senão não estaria aqui agora falando com vocês”, garantiu.

A influenciadora também disse que o episódio serviu como aprendizado e mostra resiliência: “hoje eu vejo como isso é maravilhoso, porque quanto mais rápido a gente entende nossa vulnerabilidade, nosso fracasso, mais rápido a gente cresce na vida. Quanto mais rápido a gente reconhece que não é 100%, a gente chega nesses 100%”, ensinou.

Ela frisou que está arrependida do que fez. “Queria mais uma vez te pedir desculpa. Se eu te ofendi, nunca foi minha intenção ofender ninguém. E me alivia saber que eu prejudiquei a mim mesma e não outra pessoa”, concluiu.