Goiás tem mais de 350 médicos com covid-19

De acordo com dados da plataforma Covid-19, atualizada às 10h20 desta terça-feira (21/7), o Goiás já conta com mais de 43 mil casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Destes, mais de 350 são médicos com covid-19.

Do total de casos confirmados, 2.466 são profissionais de saúde, representando 5.7%. Somente médicos, são 351 infectados com covid-19, com 0.8%. Entretanto, a maioria dos profissionais contaminados são os técnicos ou auxiliares em enfermagem, sendo 1.060 servidores (2.4%). Veja a relação dos profissionais da área da saúde com coronavírus:

Técnicos ou auxiliares em enfermagem: 1.060

Enfermeiros: 453

Outros trabalhadores da saúde: 376

Médicos: 351

Trabalhadores administrativos da saúde: 135

Fisioterapeutas: 91

Na capital, 22% dos médicos já foram contaminados com o novo coronavírus

Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia apontam que 10.872 pessoas já foram contaminadas com a covid-19. Deste total, 1.142 são profissionais de saúde, representando 11% do total.

Em relação com o total de casos de Goiás, os médicos ocupam a segunda colocação quanto às contaminações, representando 22% do total, atrás somente dos técnicos e auxiliares de enfermagem, com 31%. Em seguida estão os enfermeiros, recepcionistas, fisioterapeutas, farmacêuticos, cirurgiões-dentista e técnicos em laboratório.

Somando com os mais de 350 médicos com covid-19, Goiás tem mais de 43 mil infectados

Até a última atualização da plataforma Covid-19, às 10h20 desta terça-feira (21/7), Goiás já registra 43.475 contaminados pela covid-19, doença causada pelo novo agente do coronavírus.

Do total de casos confirmados, há 13.887 recuperados e 1.154 óbitos, o que significa uma taxa de letalidade de 2,65%. No Estado, há 103.339 casos suspeitos em investigação. Outros 44.699 já foram descartados.

Segundo dados do painel Covid-19, mais de 5,6 mil infectados tem idade superior a 60 anos. De 60 a 69 anos, são 3.036 casos confirmados; de 70 a 79 anos são 1.603; e maiores de 80 anos são 972 confirmações, totalizando 5.611 casos.

O relatório ainda aponta que a maioria dos óbitos são de pessoas idosas com mais de 60 anos, totalizando 835. Sendo, 276 de pessoas com idades entre 60 e 69 anos; 270 casos de 70 a 79 anos; e 289 maiores de 80 anos.