PC fecha laboratório clandestino de bebidas, em Luziânia

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) fechou, nesta segunda-feira (20/7), um laboratório clandestino de bebidas, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF).

De acordo com a PCGO, as bebidas eram comercializadas para pessoas físicas e pequenas empresas na região. O suspeito da prática delituosa foi preso e encontra-se a disposição da justiça.

Com ele foram encontrados diversos elementos que comprovam a falsificação de bebidas, tais como insumos, lacres, rótulos, essências, entre outros.

A investigação que resultou no fechamento de laboratório clandestino de bebidas, em Luziânia

Nesta segunda-feira (20/7), após receber uma denúncia anônima, a equipe de agentes plantonistas lotados no 1º DDP de Luziânia foi até o endereço indicado onde comprou a falsificação.

Conforme informações e vestígios no local, o autor manuseava ingredientes para falsificação de bebidas alcoólicas e insumos como pinga, álcool e substância semelhante a etanol. No local foram encontradas várias garrafas pet contendo insumos, várias etiquetas com código de barras sem quaisquer registro, lacres, selos e rótulos variados informando quais os sabores individualizados. Além disso, também havia essência que era usada para dar sabor as bebidas.

Segundo a PC, o suspeito não possui quaisquer registro ou licença concedida por órgãos fiscalizadores de saúde pública. O local onde eram manuseadas as substâncias não possuía as mínimas condições de higiene ou segurança para fabricação dos produtos.

Em declarações à PC, o autor confirmou que usava o local, onde estava há cerca de três meses, como moradia e laboratório. Tudo o que era produzido ele comercializava para pessoas físicas e pequenos comércios na região de Luziânia e cidade ocidental.

Durante a ação foram apreendidas 92 garrafas prontas para comercialização e sete garrafas pet com substância com odor e aparência de etanol. Ainda foram encontrados vários blocos de nota com anotações indicando para quem o autor comercializava o produto e qual valor era vendido.⁣