PCGO conclui investigação de latrocínio que vítima foi morta a facadas

A Polícia Civil, por meio do Grupo de Repressão a Roubos da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Garra/DEIC), concluiu o inquérito policial instaurado para apurar o latrocínio de uma vítima que foi morta a facadas, em Goiânia.

De acordo com a PC, o corpo da vítima, identificada como Levi Junio Achaiblich de 40 anos, foi encontrado no último dia 25 de junho último, por volta das 14h00, na Rua VC-73, Conjunto Vera Cruz II, Goiânia.

No decorrer das investigações, apurou-se que a vítima era homossexual e conheceu o autor do crime em uma distribuidora de bebidas, no setor Vila Regina, no último dia 21 de junho.

Como aconteceu o crime de latrocínio que vítima foi morta a facadas, em Goiânia

Segundo apurações da Polícia Civil, após conversas, o autor convenceu a vítima a levá-lo até a sua residência. Chegando ao destino, a vítima saiu por alguns instantes para comprar bebidas, momento em que o autor vasculhou a casa em busca de objetos de valor, porém não encontrou.

Quando a vítima voltou, o homem esperou que a vítima se deitasse para dormir, pegou uma faca na cozinha e desferiu diversos golpes contra Levi Junio. Devido manchas de sangue que ficaram na roupa, o autor pegou uma camisa, uma calça jeans e do tênis da vítima.

Além disso, ele também furtou o veículo, uma televisão 55”, uma caixa de ferramentas e a quantia de R$ 40,00. O automóvel da vítima foi localizado no último dia 29 de junho, em um posto de combustíveis situado no setor Santos Dumont, Goiânia. O veículo estava sem som veicular, bateria, estepe, roda e pneu dianteiro.

As investigações ainda apontaram que o autor do latrocínio, por ser usuário de drogas, retornou por algumas vezes ao local em que o veículo foi abandonado, acompanhado de um amigo, para retirar as peças e revendê-las.

Após representação policial, o autor foi preso temporariamente e confessou o crime. Os receptadores e o suspeito que auxiliou na retirada das peças do veículo também responderão criminalmente pelos seus respectivos crimes (furto e receptação).