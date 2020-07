Vídeo: homem confessa ter matado advogado, em Goiânia, e conta motivo

Em um vídeo divulgado pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (21/7), um dos suspeitos de envolvimento no homicídio do advogado criminalista Thiago Souza Mendes, ocorrido no final da noite do último sábado (18/7), em Goiânia, confessa ter efetuado os disparos que atingiram e mataram a vítima. Segundo o homem, o crime foi motivado pelo fato de Thiago ter tido um caso com sua namorada.

No vídeo, o homem que se identifica como Pedro Henrique de Sousa, confessa a um policial que foi o autor dos disparos contra Thiago. Pergunto do porquê, o homem relata que tinha uma namorada com a qual o advogado havia tido um caso.

Ainda no vídeo, Pedro Henrique diz que encontrou com a vítima quando estava no fórum e tentou conversar com ele, mas foi tratado com grosseria.

Veja o vídeo:

zoevideos.net/player/s218ea0b9705f58644cc46f7682e33650

Autores do morte de advogado criminalista foram presos em tempo recorde

Após a realização de uma força-tarefa, a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) conseguiu, em tempo recorde, efetuar a prisão dos quatro suspeitos de terem matado a tiros, na madrugada de sábado (18/7) para domingo, o advogado criminalista Thiago Souza Mendes, em Goiânia. Os suspeitos foram encontrados na capital, juntamente com a arma e o veículo utilizados no crime.

Segundo a PCGO, a Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) trabalhou por mais de 50 horas ininterruptas para investigar homicídio de repercussão social. A corporação informou que os policiais civis fizeram buscas incessantes nos últimos dias, até prenderem em flagrante os quatro homens suspeitos pela morte de Thiago Souza Mendes, 27 anos, morto quando saía de um restaurante no setor Cidade Jardim, em Goiânia.

A DIH criou um força-tarefa com aproximadamente 40 policiais civis e apoio da Força Nacional. Em tempo recorde, 48h após o crime, esclareceu toda a dinâmica dos fatos. Os autores, um deles Pedro Henrique, foram presos em Goiânia, a arma utilizada no crime, apreendida e o veículo usado na fuga, localizado e apreendido.