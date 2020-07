Após 15 dias internado, médico morre com covid-19, em Goianésia

Um médico, de 49 anos, morreu com covid-19 nesta terça-feira (21/7), após ficar cerca de 15 dias internado, em Goianésia, na região central de Goiás. O comunicado foi feito pela prefeitura da cidade, que lamentou a morte do profissional. “Ele desempenhou um excelente trabalho”, afirmou em nota.

O médico, Flávio Fialho, trabalhava na linha de frente de combate ao coronavírus e atendia pacientes com suspeitas e com confirmações de covid-19 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Walter Augusto Fernandes.

Conforme informações, Flávio Fialho começou a sentir os sintomas da doença no último dia 29 de junho e no dia 1º de julho fez o exame para diagnóstico. No dia 7 ele começou a se sentir mal, quando foi ao hospital e precisou ser internado.

O médico então ficou sedado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde não resistiu as complicações da doença e morreu nesta terça-feira (21/7). Ele deixa esposa e quatro filhos. Colegas de profissão fizeram uma homenagem e aplaudiram o médico enquanto sirenes de ambulâncias estavam ligadas.

Segundo boletim epidemiológico, esta é a 13ª morte por covid-19 na cidade, que já conta com 390 casos confirmados. Destes 318 já se encontram recuperados. Outros 639 suspeitos estão em investigação.

Veja a nota na íntegra divulgada pela Prefeitura de Goianésia sobre o médico que morreu com covid-19