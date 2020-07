Em Goiânia, valores cobrados por testes para coronavírus variam em até 137%

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Goiás (Procon Goiás) divulgou, na última terça-feira (21/7), o resultado de pesquisa de opinião e de mercado realizada para verificar valores cobrados por testes para coronavírus, em Goiânia. Segundo o órgão de fiscalização, houve uma variação de preço de até 137%. A pesquisa analisou os valores cobrados pelos exames do tipo RT-PCT, o qual detecta a presença do coronavírus no organismo do paciente, e os testes sorológicos, conhecidos como IgC e IgM e IgG e IgA, os quais detectam anticorpos produzidos. Os resultados foram embasados em coleta de preços realizada até o dia 10/7.

De acordo com os resultados do Procon Goiás, os testes para coronavírus do tipo RT-PCR tiveram variação de 42,86% (R$ 280 a R$ 400); o IgG e IgA variou 137,04% (R$ 135 a R$ 320); e o IgG e IgM apresentou variação de 59,09% (R$ 220,00 a R$ 350,00).

Saiba mais sobre a metodologia utilizada pelo Procon Goiás para verificar os valores cobrados por testes para coronavírus, em Goiânia

A metodologia da pesquisa para verificar valores cobrados por testes para coronavírus consistiu na seleção de sete laboratórios de forma aleatória (veja lista de laboratórios e endereços nesse link, p. 2); visita presencial, acompanhada de responsável legal pelo laboratório; registro de preços dos três testes pesquisados (RT-PCR, IgG e IgA, e IgG e IgM). O resultado apresentado reflete a variação de preço do momento em que a pesquisa foi feita, podendo sofrer alterações.

O Procon Goiás alerta que, por se tratar de serviço relacionado à saúde, a “confiabilidade do laboratório” deve ser levada em consideração pelo consumidor na hora de verificar os preços e as suas variações. O órgão também aponta que os laboratórios são livres para estabelecer os valores cobrados pelos testes para detectar coronavírus.

Denúncias de má prestação de serviço ou preços abusivos podem ser feitas pelo telefone 151 ou (62) 3201-7124. O Procon Web também está disponível para registro de informações < proconweb.ssp.go.gov.br >.