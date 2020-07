Em Jataí, caminhão, que transportava 1,5 tonelada de maconha, é apreendido

Na noite da última terça-feira (21/7), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu caminhão que transportava mais de 1,5 tonelada de maconha camuflada sob carga de sacas de aveia, na rodovia BR-364, na cidade de Jataí, na região Sudoeste do estado de Goiás. De acordo com informações da PRF, a droga apreendida foi avaliada em mais de R$ 1,5 milhão de reais.

Conforme apontou os policiais, o caminhão carregado de maconha foi parado no final da tarde de ontem. Os agentes desconfiaram das respostas dadas pelo motorista que não conhecia bem o trajeto, apesar da quantidade de sacas de aveia transportadas. Desconfiados, os policiais rodoviários pediram ao rapaz, de 32 anos, para encostar o veículo. Ao fazerem a averiguação, encontraram mais de 1,5 tonelada de maconha escondida embaixo dos sacos de aveia. Ao todo, os policiais localizaram 1,550 quilos da droga.

A droga foi enviada de Campo Grande (Mato Grosso do Sul) com destino à Goiânia. O motorista, que receberia R$ 10 mil pela entrega, foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil (PC) de Jataí.

Além de caminhão com mais de 1,5 tonelada de maconha, PRF apreendeu quase meia tonelada da droga na BR-364, em Jataí, no início de junho

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase meia tonelada de maconha na BR-364, em Jataí, no início de junho. A droga vinha de Mato Grosso do Sul para ser entregue em Goiânia.

De acordo com a corporação, a apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina na rodovia. O condutor do veículo, um homem de 36 anos que estava acompanhado de uma jovem de 22 anos, disse aos policiais que pegou a droga em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e que teria como destino final a capital de Goiás.

No banco de trás da caminhonete foram encontrados 421 quilos de maconha. O homem relatou ainda que receberia R$ 10 mil pelo transporte da droga.

O veículo, a droga e os ocupantes foram encaminhados à Central de Flagrantes de Jataí, à época, para as providências necessárias.