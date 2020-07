Enfermeiro é preso com drogas em lataria de carro, em Rio Verde

Um enfermeiro, de 39 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (22/7), com drogas escondidas na lataria de um carro, na BR-060, em Rio Verde, no sudoeste goiano. O flagrante foi feito em uma unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme informações, o homem viajava sozinho em uma GM/S 10 quando foi parado por agentes da PRF. Neste momento, os policiais sentiram um odor característico à maconha. Ao ser questionado, o enfermeiro afirmou ser usuário da droga e contou que havia utilizado instantes antes da abordagem.

Suspeitando do comportamento do homem, os agentes iniciaram uma busca minuciosa do veículo e, utilizando técnicas de enfrentamento ao narcotráfico, localizaram tabletes de maconha escondidos no forro das portas e dentro dos bancos da caminhonete.

O enfermeiro, que afirmou ser pai de dois filhos e possuir duas pós-graduações, disse que é usuário de maconha há um tempo. Entretanto, como estava desempregado, sem local fixo de moradia, resolveu traficar drogas para ajudar na renda.

No total, 63 quilos de maconha foram encontrados nos diversos compartimentos do veículo. Diante dos fatos, ele foi preso e conduzido para Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde. Veja o momento em que a droga foi encontrada:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/seb7d7b44a1fb7310a9b201e10f81baf1′]

Além do enfermeiro preso com drogas em lataria do carro, em Rio Verde, outras ações apreenderam de 81 toneladas de drogas

De acordo com dados apresentados pelo Governo de Goiás na última segunda-feira (20/7) , em 18 meses, 81 toneladas de drogas foram apreendidas, uma média de apreensão de 150 quilos de drogas por dia. Outra estimativa é que a cada hora, mais de seis quilos de drogas estão indo para um depósito policial.

O número é o resultado da soma das apreensões de todo o ano de 2019 e dos seis primeiros meses de 2020. No primeiro semestre deste ano, as forças policiais apreenderam mais de 24 toneladas de entorpecentes, o que, somados às 57 toneladas de 2019, dá um total de 81 toneladas de drogas retiradas de circulação em Goiás.