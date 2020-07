Força-tarefa prende suspeito de matar homem esfaqueado, em Goiânia

Uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar de Goiás resultou na prisão de um suspeito de matar homem esfaqueado na última segunda-feira (20/7), na Rua três, no Setor Central, em Goiânia.

Conforme informações, a Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), e a Polícia Militar, por meio do 38° Batalhão da PM, prenderam em flagrante Isaías Balsanufa Lourenço, conhecido como “Velho dos Cachorros”, suspeito de ter esfaqueado um homem ainda não identificado.

Durante as investigações, os policiais conseguiram imagens de câmeras de segurança que captaram o momento do crime. Através da análise das imagens e de relatos de testemunhas, os policiais civis conseguiram identificar o suposto autor.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi capturado após ininterruptas diligências que visava a prisão do suspeito ainda em flagrante. Segundo apurado, o crime teria sido motivado por uma discussão banal entre o autor e a vítima.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado para a sede da DIH, momento que confessou a prática do crime. O caso detalhado será apresentado nesta quarta-feira (22/7), às 11h, pelo Delegado Rhaniel Almeida.

Em outro caso, suspeito de matar homem esfaqueado também foi preso, em Goiânia

A Polícia Civil, por meio do Grupo de Repressão a Roubos da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Garra/DEIC), concluiu o inquérito policial instaurado para apurar o latrocínio de uma vítima que foi morta a facadas, em Goiânia.

De acordo com a PC, o corpo da vítima, identificada como Levi Junio Achaiblich de 40 anos, foi encontrado no último dia 25 de junho último, por volta das 14h00, na Rua VC-73, Conjunto Vera Cruz II, Goiânia.

No decorrer das investigações, apurou-se que a vítima era homossexual e conheceu o autor do crime em uma distribuidora de bebidas, no setor Vila Regina, no último dia 21 de junho.

O acusado furtou o veículo, uma televisão 55”, uma caixa de ferramentas e a quantia de R$ 40,00. O automóvel da vítima foi localizado no último dia 29 de junho, em um posto de combustíveis situado no setor Santos Dumont, Goiânia. O veículo estava sem som veicular, bateria, estepe, roda e pneu dianteiro.

Após representação policial, o autor foi preso temporariamente e confessou o crime.