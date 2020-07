Goiás registra 11.500 novas empresas no 1º semestre de 2020; Caiado comemora

Apesar da crise pandêmica e financeira pelais quais o estado de Goiás atravessa, 11.515 novas empresas foram registradas no primeiro semestre de 2020. Desse total, 7.153 foram criadas durante a pandemia do novo coronavírus. Entretanto, mais de 3.800 empresas encerraram suas atividades nesse mesmo período. Os dados são da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg).

Conforme a Juceg, o número de novas empresas registradas em Goiás é semelhante ao de 2019 (11.687) e acima da média registrada nos últimos cinco anos (10.664), sempre levando em conta o período de janeiro a junho. O presidente do órgão, Euclides Barbo Siqueira, atribui os bons resultados à situação favorável do agronegócio, que influencia todos os outros segmentos e a criação de novos empreendimentos.

“A austeridade do governador nas medidas contra o coronavírus se mostrou eficaz, e permitiu que passássemos por esse momento de pandemia com o mínimo de impacto nas atividades econômicas”, defendeu o presidente da Juceg. Entre os novos negócios criados se destacam os com atuação em assessoria, que são empresas com serviços de contabilidade, auditoria e administração.

Todavia, enquanto alguns celebraram seus novos negócios, outros tiveram que baixar as portas. Ao longo do primeiro semestre, 6.328 encerraram suas atividades, 3.806 no período da pandemia do vírus causador da covid-19.

Caiado celebrou abertura de novas empresas em Goiás

Pelo Twitter, o governador Ronaldo Caiado (DEM) comemorou, na manhã desta quarta-feira (22/7), os resultados divulgados pela Juceg quanto abertura de novas empresas. Para Caiado, existe a confiança de que Goiás “será devolvida aos goianos”.

“Boa notícia para começar o dia! Mais de 11 mil empresas criadas no 1º semestre de 2020. Mesmo no período da pandemia de coronavírus foram 7 mil. Superior à média dos últimos 5 anos! Nosso estado é promissor, por isso a confiança em dizer que vamos devolver Goiás aos goianos.”