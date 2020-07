Há 55 dias sem chuva, Goiás registra mais de 240 focos de incêndio em julho

Goiás está há 55 dias sem chuva e com a umidade relativa do ar variando entre 20 e 30%. Com isso, os efeitos começam a aparecer. Conforme o Boletim sobre Queimadas para o Estado de Goiás, divulgado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), foram registrados mais de 240 focos de incêndio no estado somente no mês de julho.

Segundo o Cimehgo, o monitoramento realizado por meio de satélite detectou, em julho de 2020, até o momento, um total de 245 focos. Já em julho de 2019 foram 403 focos de queimadas registrados em todo o estado.

No período de 13 a 19 de julho de 2020, abordado no boletim, ocorreram 132 focos de queimadas, contra 123 focos no mesmo período do ano de 2019. Houve aumento de 78% nos focos de queimadas em uma semana em relação ao último boletim divulgado pelo Cimehgo.

O Cimehgo esclarece ainda que as informações contidas no boletim sobre queimadas levam em consideração dados obtidos através do satélite de referência aqua (M-T) onde os focos de calor detectados são utilizados pelo INPE como referência de dados oficiais. Os focos de queimadas em áreas urbanas são detectados pelo satélite NPP -375.

Focos de incêndio viram alvo de preocupação dos bombeiros

Segundo dados do Corpo de Bombeiros, Goiás registrou, de janeiro até o início da última semana, 2.769 ocorrências de incêndios em vegetação. Desse total, 1.530 foram caracterizados como incêndio florestal e 1.239 em lotes baldios. Nesse mesmo período de 2019, foram registrados 4.323 focos no estado.

Embora os dados apontem uma redução de aproximadamente 13% no número de focos em 6 meses e meio de 2020, com relação ao igual período do ano passado, os dois últimos meses deste ano deixaram a corporação em alerta.

Os registros de incêndios em maio e junho desse ano mostram um aumento de quase 99% na quantidade de queimadas no estado. Foram 587 a mais que no mesmo período de 2019, incluindo incêndios em vegetações e em culturas agrícolas.