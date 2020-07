No interior de Goiás, rodovia que liga Vicentinópolis e Porteirão é inaugurada

Na manhã desta quarta-feira (22/7), foram inaugurados 22,7 quilômetros de rodovias que ligam os municípios de Vicentinópolis e Porteirão, na região Sul do Estado de Goiás. A partir de parceria público-privada (PPP) e custando R$ 42,2 milhões, foram pavimentados os trechos da GO-487 ao entroncamento da GO-595; e da GO-595, no trecho entroncamento da GO-487 à Usina Caçu. O trecho urbano da rodovia GO-487 também foi duplicado e asfaltado.

A nova rodovia pavimentada vai facilitar o escoamento da produção do setor sucroalcooleiro na região Sul, principalmente das cidades de Goiatuba, Edeia, Edealina, Pontalina, Moiporá e Joviânia, além de outros lugares que tenham canaviais.

A obra em Vicentinópolis foi concluída através de parceria entre o governo estadual e a Usina Caçu de Açúcar e Álcool. Os recursos utilizados na construção da rodovia foram possibilitados via “crédito outorgado de ICMS (TARE)”, concedido pelo setor público.

Inauguração da rodovia em Vicentinópolis, no interior de Goiás

Segundo o governador Ronaldo Caiado (DEM), a obra contou com avaliação técnica, buscando maior durabilidade e melhor retorno ao investimento realizado. “[O] asfalto tem uma camada de 7,5 centímetros de massa asfáltica, que suporta todo e qualquer caminhão, com a durabilidade que deve ser dada a uma rodovia. Essa obra foi feita com a avaliação técnica, análise e fiscalização”, enumerou o governador.

Na inauguração da obra, estavam presentes o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), deputado Lissauer Vieira (PSB), o presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Pedro Sales, o deputado estadual Álvaro Guimarães (DEM), representante da região no Legislativo e responsável pelo projeto, o prefeito de Vicentinópolis, Neilton Ferreira (PSDB), também conhecido como Branquinho, e o diretor-proprietário da Usina Caçu, Marcelo Virgues.

A rodovia foi batizada em homenagem ao pai de Marcelo, o senhor Wirson Wirgues. “Fico até emocionado de estar aqui presente, porque essa rodovia leva o nome do meu falecido pai, Wirson Wirgues”, afirmou.