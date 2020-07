Nova unidade do Vapt Vupt é inaugurada nesta quarta-feira (22), em Goiânia

Nova unidade do Vapt Vupt vai ser inaugurada em Goiânia nesta quarta-feira (22/7), às 16h, no Shopping Bouganville, em Goiânia, no estado de Goiás. A infraestrutura, um “canal de acesso do cidadão aos serviços públicos ofertados pelo estado”, é a 12° agência na capital.

Para além da inauguração, a unidade do Shopping Bougainville começa as suas atividades na próxima quinta-feira (23/7), com horário de funcionamento definido de segunda a sexta-feira, das 12h às 20h. Para tempos de não pandemia, o atendimento previsto para a unidade do Vapt Vupt inaugurada, em Goiânia, é de 20 mil atendimentos/mês.

Veja alguns atendimentos da nova unidade Vapt Vupt inaugurada em Goiânia

Durante a pandemia, a nova unidade inaugurada irá utilizar protocolos específicos, com atendimentos agendados através do site < vaptvupt.go.gov.br >; álcool gel à disposição a cidadãos e funcionários em toda a unidade; sinalização de distanciamento dentro da agência; e restrição máxima de pessoas dentro do estabelecimento’.

Ainda assim, alguns serviços não serão ofertados ou o serão através de alternativas online. Dentre os serviços liberados, estão o atendimentos do Ipasgo e do Detran, além de senha para empréstimos na modalidade consignado para servidores públicos.

Diante da restrição de serviços gerados pela pandemia, o Governo de Goiás vai ampliar a quantidade de serviços oferecidos pelas plataformas onlines. A plataforma Goiás Digital, lançada junto ao Vapt Vupt, vai oferecer acesso a mais de 100 serviços de órgãos do estado.

Agendamento de atendimento

Desde setembro de 2019, as unidades do Vapt Vupt passaram a realizar atendimentos somente através de agendamento online. Este agendamento vale para serviços como seguro desemprego, emissão de carteira de trabalho e identidade.

O agendamento é feito exclusivamente pelo site do órgão. O objetivo da mudança foi diminuir o tempo de atendimento nas unidades. O novo modelo leva cerca de 3 minutos para ser concluído.

Para emissão de carteira de trabalho e seguro desemprego, o usuário deve fazer o agendamento para atendimento no Araguaia Shopping, Campinas, Central do Servidor (Palácio Pedro Ludovico Teixeira) e Buriti Shopping.

Para 1ª e 2ª via de unidades de carteira de identidade, o agendamento para atendimento deve ser feito no Ana Shopping (Anápolis), Araguaia Shopping, Campinas, Cidade Jardim, Mangalô, Shopping Cerrado, Senador Canedo, Trindade, Admar Otto (Buriti Shopping), Aparecida Shopping, Garavelo, Portal Shopping, Buena Vista.