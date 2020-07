Prefeitura de Aparecida inaugura complexo esportivo nesta quarta (22)

A Prefeitura de Aparecida inaugura nesta quarta-feira (22), às 16h, por videoconferência, o complexo esportivo Estação Cidadania Esportes, considerado o maior e mais completo espaço para prática esportiva qualificada do estado de Goiás. O ato simbólico de entrega da obra será transmitido pelo Zoom e pelo Facebook da Prefeitura de Aparecida.

Com área total de 12 mil metros quadrados (m²), sendo 1,8 mil metros m² de área construída, o complexo esportivo Estação Cidadania Esportes, localizado no setor Parque Trindade, tem capacidade para atender mais de 3 mil pessoas, entre atletas profissionais e amadores de dezenas de modalidades.

Entre as modalidades olímpicas, o Estação Cidadania Esportes vai oferecer formação esportiva em esgrima, handebol, boxe, jiu-jitsu, capoeira, ginástica, levantamento de peso, taekwondo, badminton, tênis de mesa, vôlei, basquete, judô e atletismo.

Haverá prática também de seis modalidades paralímpicas, que são: esgrima de cadeira de rodas, judô, halterofilismo, tênis de mesa, voleibol sentado e goalball; e futebol de salão, considerado esporte não olímpico.

No atletismo, o complexo esportivo Estação Cidadania Esportes foi preparado para oferecer salto em altura, raio de atletismo com 11 metros, salto em distância e salto triplo, além de arremesso de peso.

Um dos principais públicos a serem beneficiados no Estação Cidadania Esportes é de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. Elas participarão dos projetos de iniciação esportiva de alto rendimento. Mas moradores das comunidades do entorno e de outras localidades também poderão usufruir das arenas do Estação Cidadania Esportes.

“A intenção é estimular a formação de atletas nas áreas mais carentes do município. Com certeza, os nossos jovens e todos aqueles apaixonados pelo esporte vão ter uma oportunidade única de buscar aperfeiçoamento na prática esportiva que desejam”, adianta o secretário de Esporte, Lazer e Juventude de Aparecida, Gerfeson Aragão.

Investimento da Prefeitura de Aparecida no complexo esportivo Estação Cidadania Esportes

Conforme o secretário, a Prefeitura de Aparecida já adquiriu os materiais a serem utilizados pelos atletas. O Estação Cidadania Esportes recebeu um investimento de R$ 4,4 milhões, dos quais R$ 262 mil são oriundos de contrapartida do município e o restante, do governo federal.

O complexo esportivo possui ainda arquibancada com capacidade para 185 espectadores; área de apoio com salas para administração, professores e técnicos do esporte; vestiários com chuveiros e sanitários; enfermaria; copa, depósito; almoxarifado e academia.