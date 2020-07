PRF apreende carro com fraude usado pela Prefeitura de Formosa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta terça-feira (21/7), um carro com fraude usado pela Prefeitura de Formosa. A abordagem foi feita na BR-020.

Segundo a PRF, o veículo estava com os sinais identificatórios adulterados e era clone de outro veículo. Este é o segundo caso envolvendo a Prefeitura de Formosa em menos de um mês.

A abordagem do carro com fraude usado pela Prefeitura de Formosa

Nesta terça-feira (21/7), durante abordagem de rotina, a equipe da PRF abordou um veículo, GM/Montana, próximo ao antigo posto na BR-020. Ao iniciar a identificação veicular, os policiais verificaram que o chassi, o câmbio e o motor não estavam de acordo com a placa do automóvel.

O motorista, que é servidor estatutário da prefeitura de Formosa (GO), informou que o veículo teria sido cedido ao órgão pela Justiça, mas não apresentou documentos que comprovassem a alegação. Este é o segundo caso de fraude veicular em menos de um mês envolvendo a Prefeitura.

Em consulta minuciosa, os policiais verificaram que o veículo é originalmente de São Paulo, mas na abordagem policial estava com placa clonada de um veículo de Minas Gerais. O veículo abordado estava com diversas infrações de trânsito, prejudicando o proprietário do veículo que foi clonado.

Diante dos fatos, o motorista e o carro foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil local.

Outro caso envolvendo fraude veicular pela administração municipal

No último dia 24 de junho, a PRF recuperou um caminhão com registro de roubo que prestava serviços à prefeitura da cidade. O veículo havia sido roubado em 2012 e o flagrante foi feito na BR-020.

O condutor informou que trabalhava para a Prefeitura e que o veículo era acautelado pela Justiça para o órgão. Ele disse ainda que estava recolhendo uma retroescavadeira para conserto.

Os policiais fizeram então a identificação veicular e constataram que o caminhão era produto de roubo na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, em 2012. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil local.

O Dia Online entrou em contato com a Prefeitura de Formosa para esclarecimento do caso, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno. O espaço continua aberto.