Retorno: Saiba como será o esquema de fiscalização das feiras em Goiânia

A Central de Fiscalização da Covid-19, em uma reunião realizada no Paço Municipal na última terça-feira (21/7), definiu estratégias de fiscalização para as feiras especiais de Goiânia, que voltaram recentemente à atividade. Fiscais e agentes, a partir desta quarta (22/7), visitarão locais, orientarão feirantes e clientes e identificarão possíveis irregularidades, além de alguns casos, com autuações e interdições.

A primeira feira especial a receber as equipes da prefeitura será a feira da OVG, nesta quarta-feira a partir das 17h. Na quinta (23/7), será a vez da feira do Jardim América. Na sexta-feira (24/7), será a vez da feira Hippie, às 6h. E no final de semana, a operação vai até as feiras da Lua no sábado (25/7), e do Sol, no domingo (26/7).

As orientações serão acerca dos protocolos de segurança e saúde. Os fiscais farão a avaliação das condições das feiras e os processos de montagem das barracas.

O órgão é composto por membros da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), Guarda Civil Metropolitana (GCM), Vigilância Sanitária, Agência Municipal de Meio Ambiente (AMMA), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec) e da Secretaria de Planejamento e Habitação (Seplanh).

Segundo a presidente da associação dos montadores de barraca de Goiás, Patrícia Melo, haverá esforços para o cumprimentos dos protocolos. “Faremos tudo e mais um pouco para nos proteger e também aos frequentadores da feira, com mais medidas como galões de água com detergente e plásticos de proteção nas barracas, por exemplo”, comenta.

Retorno das feiras em Goiânia e medidas sanitárias

Após quatro meses sem funcionar devido a pandemia do novo coronavírus, as feiras especiais em Goiânia voltaram a funcionar nesta terça-feira (21/7). Para a retomada das atividades, a Sedetec definiu uma série de regras sanitárias para evitar a disseminação do novo coronavírus.

De acordo com as normas estalecidas pela Secretaria, cada banca deve ter o distanciamento de 2 metros uma da outra. A recomendação ainda é que roupas não sejam experimentadas no local, mas sim em casa. Em relação a alimentação, os clientes não devem fazer o consumo no local. Veja outras regras que devem ser cumpridas.