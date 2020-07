Servidores evitam entrada de oito celulares no presídio de Catalão

Os servidores do presídio de Catalão, pertencente à 4ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), evitaram a entrada de oito celulares e cinco cabos USB, na tarde desta terça-feira (21/7).

De acordo com a direção, os materiais estavam envolvidos em um pacote e foram arremessados sobre o muro da unidade. O autor do lançamento fugiu antes de ser identificado.

Segundo a 4ª Coordenação Regional Prisional da instituição, servidores que estavam na guarita e suspeitaram do homem que se aproximou do local. Ao perceberem o arremesso, eles de imediato capturaram o pacote onde se encontravam os materiais ilícitos ao ambiente do cárcere.

A direção do presídio de Catalão abriu procedimento administrativo para apurar o caso e, após conclusão, aplicar sanção disciplinar aos destinatários dos materiais apreendidos, em conformidade com a Lei de Execução Penal (LEP). A ocorrência foi repassada à Polícia Civil para investigação e providências necessárias.

Além dos servidores que evitam entrada de oito celulares no presídio de Catalão, outros flagraram drogas em pães

No último dia 17 de julho, uma mulher foi presa com drogas e celular escondidos em pães no presídio de Buriti Alegre, no Sul goiano. O flagrante foi feito por servidores da unidade prisional.

A interceptação aconteceu no momento da revista nos itens deixados por familiares e amigos para serem repassados aos custodiados.

Os ilícitos, sendo uma porção de substância análoga à maconha e um celular, estavam escondidos em pacotes de pães que seriam entregues para um custodiado que cumpre pena por tráfico de drogas.

Diante do flagrante, a direção encaminhou a mulher para a Delegacia de Polícia Civil do município para as providências necessárias. Os materiais foram apreendidos e estão à disposição da justiça para as devidas finalidades, na forma da lei.

A direção da unidade ainda informou que foi aberto um procedimento administrativo interno para apurar o fato e aplicar as sanções disciplinares ao destinatário dos ilícitos, conforme determina a Lei de Execução Penal (LEP).