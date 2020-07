Vídeo mostra fuga de suspeito de matar vítima a facadas, em Goiânia

Na manhã desta quarta-feira (22/7), a Polícia Civil de Goiás (PCGO) divulgou imagens de câmeras de monitoramento que mostram o momento da fuga de um homem suspeito de matar vítima a facadas, no Setor Central, em Goiânia. O crime aconteceu no último dia 20 de julho, por causa de discussão banal entre a vítima e o suspeito.

De acordo com a (PCGO), as imagens de câmeras de segurança mostram duas sequências. Primeiro, três homens aparecem na tela, sendo o autor, a vítima e uma testemunha. Neste momento, o autor é flagrado investindo contra a vítima. Na sequência, quando a imagem está mais clara, o autor aparece atravessando a rua, em fuga, após consumar o crime. Veja o vídeo:

Além disso, a Polícia Civil também divulgou imagens do autor para surgimento de novas provas do crime. “A exibição da imagem do indiciado segue em atenção à Lei n.º 13.869, Portaria n.º 02/2020, especialmente porque visa o surgimento de novas provas e testemunhas do homicídio em testilha, bem como outros crimes violentos na região.”, afirmou em nota.

Como aconteceu o crime do suspeito de matar vítima a facadas, em Goiânia

Uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar de Goiás resultou na prisão de um suspeito de matar homem esfaqueado na última segunda-feira (20/7), na Rua três, no Setor Central, em Goiânia.

A prisão em flagrante foi efetuada em desfavor de Isaías Balsanufa Lourenço, conhecido como “Velho dos Cachorros”, suspeito de ter esfaqueado um homem ainda não identificado.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi capturado após ininterruptas diligências que visava a prisão do suspeito ainda em flagrante. Segundo apurado, o crime teria sido motivado por uma discussão banal entre o autor e a vítima.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado para a sede da DIH, momento que confessou a prática do crime.